Жители Ростовской области пожаловались на сбой в работе Telegram

Сбой в работе Telegram произошел в Ростовской области после захвата заложников

Фото: Федор Ларин / РИА Новости

Сбой в работе Telegram произошел в Ростовской области, где заключенные СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники сотрудников ФСИН, сообщает местный портал 161.ru.

Проблемы в работе мессенджера фиксируют также сервисы Downdetector и Downradar. По данным Downdetector на 11:45, из Ростовской области поступило более 380 жалоб на работу Telegram. Downradar фиксирует 375 жалоб из региона.

Корреспондент ТАСС сообщил, что в центре Ростова-на-Дону наблюдались проблемы со связью.

Утром 16 июня несколько заключенных взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. По данным телеграм-канала Baza, шестеро арестантов выбрались из камеры и захватили в заложники начальника оперативного управления и младшего инспектора дежурной службы изолятора.

Преступники вооружены ножами и резиновыми дубинками, хотят получить транспорт, сообщил источник РБК. Собеседник ТАСС сообщил, что трое захватчиков обвиняются по «террористическим» статьям, в том числе за связь с ИГ (запрещенная в России и признанная террористической организация «Исламское государство»).

Следственный комитет завел уголовное дело о захвате заложников (ст. 206 Уголовного кодекса).

Позже в районе СИЗО раздались выстрелы. Телеграм-канал «112» написал, что спецназ приступил к штурму. В итоге заложники были освобождены, они не пострадали. Захватчики были ликвидированы, доложила ФСИН.