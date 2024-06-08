В работе Telegram произошел сбой
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). Возникают проблемы при попытке отправить сообщения, также не обновляется информация в телеграм-каналах, убедился корреспондент РБК. Сбои наблюдаются как в мобильной, так и веб-версии сервиса.
РБК обратился за комментарием в Telegram и направил запрос в Роскомнадзор.
По данным ЦМУ ССОП, сообщения о проблемах с работой мессенджера начали поступать после 21:00. Жалуются на неполадки пользователи из Москвы, Тагангрога и Нижневартовска.
Согласно данным сервиса Downdetector, четверть сообщений о сбоях приходят из Москвы и Подмосковья, 14% — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 5% — из Нижегородской области. В основном пользователи жалуются на невозможность отправить сообщения (68%).
Представители МТС, «Ростелекома» (бренд Tele2 в России), «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «МегаФона» сообщили РБК, что их сети работают штатно. Причину сбоя в Telegram в этих компаниях затруднились назвать. В «МегаФоне» лишь отметили, что фиксируют снижение трафика этого сервиса у своих абонентов.
По информации сервиса Dowradar, поступило более 1 тыс. сообщений о сбое в работе Telegram. Чаще всего сообщают об этом пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара. Также поступают сообщения о неполадках из Белоруссии.
В последний раз масштабный сбой в работе Telegram произошел 2 апреля, тогда также больше всего сообщений о проблемах поступало из Москвы.
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