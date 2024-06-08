Telegram восстановил работу после сбоя

Мессенджер Telegram восстанавливает работу после сбоя. У пользователей стали работать и веб-версия, и мобильное приложение, но при загрузке последнего еще наблюдаются проблемы.

Telegram перестал быть доступен после 21:00 мск и около 23:00 сервис стал возобновлять работу. Два собеседника РБК на рынке указали, что сбой носил глобальный характер, затронул не только Россию, но и другие страны.

Представители МТС, «Ростелекома» (бренд Tele2 в России), «ВымпелКома» (бренд «Билайн») и «МегаФона» сообщили РБК, что их сети работали штатно. Причину сбоя в Telegram в этих компаниях затруднились назвать.

В Telegram и Роскомнадзоре ситуацию пока не комментировали.