Выручка десятки крупнейших букмекеров в 2024 году достигла ₽1,7 трлн

Крупнейшие букмекеры в 2024 году заметно нарастили выручку, а также увеличили выплаты выигрышей. Участники рынка связывают это со спонсорскими контрактами и рекламой, а эксперты — с ростом спроса на развлечения

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Десятка крупнейших российских букмекеров по итогам 2024 года значительно нарастила выручку, но показатели чистой прибыли у половины из них сократились. Это следует из опубликованных финансовых отчетностей управляющих ими юридических лиц. Совокупный оборот лидеров рынка, по подсчетам РБК, вырос почти на 43% и достиг 1,7 трлн руб. против 1,2 трлн руб. годом ранее. Этот показатель включает не только доходы от ставок, но и прочую деятельность, например по распространению лотерейных билетов, которой занимается «Фонбет».

Топ-10 российских букмекеров, по данным аналитической группы «РБК Исследования рынков», представлен следующими компаниями: «Фонбет», Winline, BetBoom, «Лига ставок», Pari, «Бетсити», «БалтБет», OlimpBet, «МелБет» и «Марафон Бет». Рейтинг отражает не только финансовые результаты компаний (хотя его лидеры являются крупнейшими участниками рынка по выручке), но и ряд других факторов, в том числе возраст компании, географию распространения, узнаваемость, участие в благотворительных проектах, клиентский сервис и т.д.

Как работают букмекеры в России Деятельность букмекерских контор в России жестко регламентирована: легально вести ее можно только при наличии соответствующей лицензии Федеральной налоговой службы. По данным реестра ФНС, лицензию на организацию азартных игр в качестве букмекера по состоянию на сентябрь 2024 года (более поздних данных нет) имеет 21 юрлицо со статусом действующего. Закон обязывает букмекеров делать регулярные отчисления в размере не менее 5% выручки на развитие спорта в России. На букмекерские конторы распространяются существенные ограничения, например по рекламе: на телевидении их продвижение допускается лишь в ночное время или при трансляции матчей (с ограничением доли в 20% от всей разрешенной рекламы во время спортивных трансляций), а в интернете — только в том случае, если сайт специализируется на спорте.

Сколько заработали и потратили букмекеры

Крупнейшим по выручке российским букмекером по итогам 2024 года остался «Фонбет». Его юрлицо — ООО «Фонкор» — заработало 608,8 млрд руб., что на 40% больше результата прошлого года. По подсчетам РБК, на «Фонбет» приходится больше трети суммарной выручки топ-10 участников рынка. Чистая прибыль этой компании в прошлом году, наоборот, сократилась на 37% и составила 37,4 млрд руб.

Основной категорией расходов у букмекеров выступают выплаты выигрышей: «Фонбет» увеличил этот показатель за год с 327,8 млрд до 468 млрд руб. Целевые отчисления, которые букмекеры платят на развитие спорта в России, выросли почти в два раза: с 6,5 млрд до 12,2 млрд руб. Заметная доля расходов пришлась на рекламу и маркетинг. Этот показатель за год увеличился с 7,8 млрд до 18,4 млрд руб. По данным отраслевого издания AdIndex, «Фонбет» в 2024 году поднялся на 15-е место среди всех российских рекламодателей.

Вторым крупнейшим букмекером по выручке остается Winline. Но при росте поступлений на 50% год к году — до 415 млрд руб. — чистая прибыль юрлица этого букмекера — ООО «Управляющая компания НКС» — почти не изменилась и составила 27,7 млрд руб. Выплаты выигрышей Winline выросли в полтора раза — до 315 млрд руб.

У замыкающего тройку лидеров букмекера BetBoom (юрлицо — ООО «Фирма «Стом») выручка за год выросла на 68%, до 227 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 14,5% и составила 2,5 млрд руб. Компания заметно — более чем в два раза — нарастила инвестиции в рекламу: на эту категорию расходов пришлось 8,5 млрд руб. Выплаты выигрышей выросли на 62% и достигли 174 млрд руб.

На чем зарабатывали букмекеры в 2024 году Поступления букмекеров напрямую зависят от спортивных турниров в отчетный период. В 2024 году состоялись Олимпийские игры в Париже. Несмотря на присутствие российских спортсменов только в нейтральном статусе и по ограниченному количеству дисциплин, турнир активно обсуждался в прессе и соцсетях. Опрошенные РБК букмекеры отмечают внимание аудитории к Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы, Российской премьер-лиге, а также к киберспортивным чемпионатам по Dota 2 и Counter-Strike 2. Особое внимание привлекал чемпионат Европы по футболу, который официально показывали онлайн-кинотеатр Okko и телеканал «Матч ТВ». Тогда «Коммерсантъ» со ссылкой на внутренние данные букмекеров писал, что сумма ставок россиян на групповой этап Евро-24 в среднем на 90% выше по сравнению с предыдущим чемпионатом Европы по футболу. По данным Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), объем принятых букмекерами ставок в 2024 году составил 1,7 трлн руб., что на 40% больше аналогичного результата прошлого года. Всего ставки на спорт сделали 6 млн человек, 2 млн из которых — регулярные клиенты букмекерских контор.

Что говорят букмекеры о ситуации на рынке

Рост лидирующего «Фонбета» управляющий партнер букмекера Валентин Голованов связывает с «реальными вложениями» двух крупнейших участников рынка в отечественный спорт. По его словам, на Fonbet и Winline приходится 90% вложений в отечественный спорт в виде спонсорских контрактов и экономической поддержки лиг и федераций: «Это КХЛ, РПЛ, Кубок России, Российская федерация баскетбола, Федерация дзюдо, практически все ведущие клубы российского футбола, хоккея и баскетбола». «Мы привлекаем новых клиентов, а другие (участники рынка. — РБК), можно сказать, пользуются этим, паразитируют на лидерах рынка, — настаивает Голованов. — Каждая букмекерская компания за пределами топ-2 лишь ориентируется и таргетируется на то, чтобы переманить нашего клиента практически любой ценой и за счет этого показать рост».

Вице-президент «Лиги ставок» Ратмир Ронами, в свою очередь, отмечает, что компания двигается в «рациональном направлении с финансовой точки зрения и старается действовать креативно для повышения эффективности стратегии продвижения». Большие ресурсы «Лига ставок» направляет на увеличение качества контакта с клиентами и персонализированный подход к ним, добавляет он.

Рост выручки BetBoom в самой компании называют «результатом комплексного подхода к развитию» и связывают, в частности, с оптимизацией операционных процессов и усилением присутствия компании на ключевых спортивных событиях. Кроме того, по словам президента BetBoom Константина Макарова, сказалось и расширение спонсорских активов, в числе которых сотрудничество с футбольным клубом «Локомотив», а также партнерства с UFC Russia, Российским футбольным союзом и с киберспортивной командой Team Spirit. «Что касается незначительного снижения прибыли, оно связано с расширением инвестиций в развитие платформы, технологические обновления и усиленные маркетинговые кампании, — утверждает Макаров. — Это осознанное стратегическое решение, направленное на долгосрочный рост и укрепление позиций на рынке».

Но если смотреть на маркетинговые инвестиции топ-30 крупнейших рекламодателей, расходы букмекеров на продвижение «выглядят значительно скромнее» остальных, считает представитель рекламной группы NMi Group. Связано это с некоторыми юридическими ограничениями и ставкой букмекеров на каналы продвижения с подвижным ценообразованием, такие как диджитал и спонсорство, отмечает он.

Весь бизнес, построенный на развлечениях, в том числе и игорный, в последнее время показывает рост, считает эксперт в сфере культуры Евгений Сафронов. Среди причин он выделяет рост реальных располагаемых доходов населения, высокие инвестиционные перспективы и усиленную маркетинговую активность. Комментируя снижение прибыли ряда букмекеров, Сафронов отмечает, что в российских реалиях эта отчетная строка «условная и управляемая». «Вероятнее всего, речь идет об усиленном реинвестировании, оттого прибыль снижается», — полагает Сафронов.

В пресс-службе «Марафон Бет» отказались комментировать финансовые итоги компании, заявив, что не предоставляют информацию о причинах роста и инвестициях в продвижение. Представители Winline, «Бетсити», Pari, «БалтБет», OlimpBet и «МелБет» на запросы РБК не ответили.