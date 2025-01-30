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Суд арестовал экс-главу «Фонбета» Сергея Анохина по обвинению во взятке

Бывшего главу букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина арестовали по обвинению в даче взятки. По версии следствия, он пытался не допустить передачи следователям СК «результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ»
Сергей Анохин
Сергей Анохин (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Тверской суд Москвы отправил под арест бывшего руководителя букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере. Об этом РБК сообщили в суде.

Анохин был задержан 29 января, как и начальник следственного управления УВД по Восточному административному округу Москвы Сергей Бивол.

В тот же день Следственный комитет сообщил, что Анохин пытался через посредников передать взятку в размере 60 млн руб. за блокирование процесса передачи следователям СК «результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы».

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Сергей Анохин

Анохину и Биволу предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК и ч. 4 ст. 291.1 УК). Максимальное наказание по этим видам преступления составляет 15 и 12 лет лишения свободы соответственно.

Источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что расследование в отношении Анохина связано с его работой в футбольном клубе «Химки». Он руководил клубом с 2020 по 2021 год. В декабре прошлого года был задержан ведущий инвестор «Химок» бизнесмен Туфан Садыгов по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, Садыгов задолжал почти 3 млрд руб. по договору поручительства крупному банку, в октябре бизнесмена признали банкротом. В январе суд отпустил его под залог 20 млн руб. В самом клубе опровергли связь задержания Анохина с клубом. «Никакого отношения ситуация с Сергеем Анохиным не имеет ни к инвесторам «Химок», ни к самому клубу», — заявили «Матч ТВ» в пресс‑службе клуба.

После информации о задержании Анохина в «Фонбете» сообщили, что он уволился из компании еще до задержания, поскольку «решил сосредоточиться на реализации собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола». Анохина сменил Константин Линев.

Сергей Анохин — бывший вице-президент и член исполкома Российского футбольного союза (РФС). Он стал генеральным директором «Фонбет» в апреле 2022 года.

Компания является одной из ведущих на букмекерском рынке России. В августе 2022 года «Фонбет» стал титульным и беттинговым партнером Кубка России. В год компания выделяет на проведение турнира более 2,4 млрд руб. — рекордный показатель для этого турнира. Также компания является титульным партнером КХЛ. Источники «РБК Спорт» говорили, что его стоимость составляет 1,4 млрд в год.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Фонбет Российский футбольный союз (РФС) Сергей Анохин Тверской суд арест
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