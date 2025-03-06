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Сумма целевых отчислений букмекеров достигла ₽35 млрд

Поддержку спорта со стороны букмекеров обсудили на деловом завтраке РБК 5 марта. Первый зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев отметил, что целевые отчисления обеспечили «колоссальный прорыв для российского спорта»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На бизнес-завтраке РБК «Спорт и ставки: результат и поддержка» 5 марта собрались представители государства и букмекерского бизнеса. Гости бизнес-завтрака обсудили, как меняется рынок ставок и его правовое регулирование.

На встрече были озвучены следующие цифры: за прошлый год букмекерский рынок вырос на 40% и составил 1,7 трлн рублей, ставки сделали более 6 млн россиян, размер средней ставки вырос почти на 19%. Общий объем целевых отчислений букмекеров составил 35 млрд рублей.

Был затронут вопрос социальной ответственности бизнеса — спикеры обсудили, как беттинговые компании помогают российскому спорту, а также игрокам, страдающим лудоманией.

Директор по маркетингу БК «Лига Ставок» Виктория Алеманова сказала: «Механизмы самоограничения необходимы игрокам, у которых есть проблемы с самоконтролем. И если мы говорим про текущий момент, то у нас есть несколько вариантов, как игрок может это сделать, также существуют большие барьеры, когда он может вернуться в игру. Считаем, что введение единого законопроекта, регламентирующего процедуру самоограничений, поможет нам вместе сделать игру безопаснее и ответственнее».

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова подчеркнула, что центральная задача государства относительно игорного бизнеса — борьба с нелегальными операторами и защита детей.

«Мы действительно всерьез озабочены вопросами здоровья наших детей. Причем речь идет не только о вреде алкоголя, вейпов или энергетиков. Здесь та же самая ситуация: речь идет и о психологическом здоровье, и о множестве побочных рисков, которые несут нелегальные казино. Если легальный букмекер работает в рамках закона, то нелегальный — это совсем другая история. Дело не только в потере налоговых поступлений в бюджет, но и в том, что никто не знает, что именно происходит в этих нелегальных казино. Легальный рынок регулируется, здесь все прозрачно и понятно. А в теневом секторе нет никакого контроля», — сказала Журова.

Кроме того, депутат подчеркнула, что целевые отчисления от легальных букмекеров идут на детский и массовый спорт, а в случае с нелегальными операторами деньги уходят исключительно в карман владельцев бизнеса.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев объяснил, как целевые отчисления букмекеров помогают спорту: «На сегодняшний день 2% от общей суммы принятых ставок идет на финансирование спортивных федераций. Это колоссальный прорыв для российского спорта. С 2021 года на поддержку федераций было потрачено 53 млрд рублей — сумма, сопоставимая с годовым бюджетом всего Министерства спорта».

Депутат также упомянул, что в 2026 году процент целевых отчислений букмекеров вырастет до 2,25%, а к 2028 году достигнет 2,5%. Это должно позволить аккумулировать еще больше средств для финансирования спорта.

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