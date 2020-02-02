Бомбардировщик Ту-160М совершил первый испытательный полет
Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первые летные испытания. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу компании «Туполев».
Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя из Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Анри Наскидянца. Ту-160М пробыл в воздухе 34 минуты, высота полета составила 1,5 км.
В «Туполеве» отметили, что испытания прошли в штатном режиме. Во время полета были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования, к их работе замечаний нет.
Первый модернизированный ракетоносец Ту-160М собрали на заводе в Казани и передали на испытания в ноябре 2019 года. На бомбардировщике установлена новая система вооружения, заменены радиоэлектронное и авиационное оборудование. Также самолет оснащается двигателями РК-32 второй серии, которые увеличивают дальность полета.