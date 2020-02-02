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Бомбардировщик Ту-160М совершил первый испытательный полет

Полет прошел на высоте 1,5 км и длился чуть больше получаса. В «Туполеве» сообщили, что испытания прошли без замечаний
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первые летные испытания. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу компании «Туполев».

Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя из Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Анри Наскидянца. Ту-160М пробыл в воздухе 34 минуты, высота полета составила 1,5 км.

В «Туполеве» отметили, что испытания прошли в штатном режиме. Во время полета были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования, к их работе замечаний нет.

Стратегический бомбардировщик Ту-160М передали на испытания
Политика

Первый модернизированный ракетоносец Ту-160М собрали на заводе в Казани и передали на испытания в ноябре 2019 года. На бомбардировщике установлена новая система вооружения, заменены радиоэлектронное и авиационное оборудование. Также самолет оснащается двигателями РК-32 второй серии, которые увеличивают дальность полета.

В Минобороны сообщали, что Ту-160М сможет нести перспективные крылатые ракеты и бомбы. Он станет как минимум вдвое эффективнее своего предшественника Ту-160, который эксплуатируется с 1987 года. Серийные самолеты этой модели подвергаются глубокой модернизации.

Российская армия должна получить первые Ту-160М в 2021 году. Об этом год назад заявлял глава Минобороны Сергей Шойгу. Владимир Путин сообщал, что сумма контракта на поставки нового бомбардировщика для Вооруженных сил России составляет 160 млрд руб.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Ту-160, Туполев, самолет, испытания
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