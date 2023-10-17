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Реклама на федеральных каналах подорожает на 20–40%

Главный продавец телерекламы повысит расценки на 20–40% в 2024 году
Базовые цены на рекламу на телевидении вырастут в 2024 году на 22–42%. Наибольшее повышение стоимости произойдет на спортивном канале «Матч ТВ», а также развлекательных СТС, ТНТ и «Пятнице!». Годом ранее рост составлял 20–30%
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Национальный рекламный альянс (НРА, продает практически всю рекламу на российском телевидении) повысит расценки в 2024 году на 22–42% в зависимости от канала. О получении соответствующего калькулятора цен вечером 17 октября сообщили РБК три источника в крупных рекламных агентствах, а также директор по закупкам на ТВ агентства Starlink (входит в группу «Родная Речь») Яна Юнкина. В НРА отказались от комментариев по поводу повышения расценок.

Наибольшее изменение базовой цены на федеральном телевидении в 2024 году по отношению к расчетному калькулятору на 2023 год произойдет на телеканале «Матч ТВ»: плюс 42%, следует из данных Starlink. Рост базовой цены каналов СТС, ТНТ, «Пятница!» и 2х2 — 31–32%. Еще на 29% подорожает реклама на «ТВ-3», «Муз-ТВ» и РЕН ТВ. На «Первом канале» и «Субботе» произойдет повышение цены в среднем на 27%, на «Че», «Ю», «Звезде», «России 24», ТНТ4 и «Мире» — на 24%.

Наименьшее повышение — на 22% год к году — будет у «России 1», НТВ, «Пятого канала», «Домашнего», ТВЦ, «Карусели», «Солнца», СТС Love и «Спаса».

Базовая стоимость орбитального размещения (то есть на размещение рекламы в региональных блоках) вырастет в среднем на 22%. Дополнительные сезонные, качественные и прочие коэффициенты к базовой стоимости не менялись.

Окончательная медиаинфляция, по данным Starlink, будет зависеть от динамики бюджета сделки и разбивки бюджета телеканалов: при указанном росте базовых цен на телевидении она в среднем составит 25%.

В прошлом году вилка роста цен на размещение телерекламы у НРА составляла 20–30%. Тогда максимальный рост базовой ставки был зафиксирован на каналах ТНТ, «Матч ТВ», 2х2, СТС, «Че» и «Россия 24». При этом по итогам 2022 года сегмент телевизионной рекламы при оценке общего объема рекламного рынка в России впервые не был учтен: Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) тогда объяснила это отказом провайдеров рекламных услуг на ТВ предоставить свою оценку. В 2021 году весь рекламный рынок составлял 578 млрд руб., на сегмент телерекламы из них пришлось 197,3 млрд руб.

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Стоимость телерекламы в 2024 году в среднем вырастет на 27%, при оценке по натуральному сплиту, анализирует данные НРА директор по медиазакупкам рекламного агентства NMi Group Дмитрий Виноградов. Итоговая инфляция будет регулироваться дополнительными скидками. «Такой уровень инфляции вызван высокой распроданностью инвентаря к моменту выхода «считалки» (калькулятор цен рекламы. — РБК), связанной с большим количеством двухлетних и ранних сделок на 2024 год», — считает Виноградов.

Помимо этого, по словам Виноградова, в калькуляторе цен на 2024 год изменения претерпели скидки за плотность бюджета. Размер бюджета для достижения тех же скидок вырос от 5,5 до 20% в зависимости от канала.

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
реклама телевидение Первый канал Матч ТВ
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