Суд оштрафовал TikTok на ₽3 млн за неудаление запрещенной информации

Фото: Marijan Murat / DPA / ТАСС

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал TikTok на 3 млн руб. за неудаление запрещенной информации, сообщили РБК в пресс-службе Таганского суда.

Штраф компании был назначен по ч. 2 ст. 13.41 КоАП. Максимальный штраф для юрлиц по ней — 4 млн руб.

Как пишет ТАСС, суд признал TikTok виновным в распространении пропаганды ЛГБТ.

Такое решение суд вынес на основании протокола Роскомнадзора, который, в свою очередь, был составлен после обращения Росмолодежи, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела, оглашенные на заседании.

Поводом для составления протокола стало то, что 10 февраля в TikTok была размещена видеозапись, в которой автор говорит об обучении английскому языку через гендерность, а также «формирует искаженное представление о нетрадиционных сексуальных отношениях», пишет агентство.

Всего с 2021 года ТikTok оштрафовали на общую сумму более 11 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.