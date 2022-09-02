Берлускони завел TikTok и выложил видео с шуткой про Путина и Байдена

В Италии скоро пройдут парламентские выборы, партия Берлускони будет принимать в них участие. Политик рассказал, что пришел в TikTok ради молодой аудитории

Фото: Claudio Furlan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший премьер-министр Италии и лидер партии Forza Italia («Вперед, Италия») Сильвио Берлускони завел канал в видеосервисе TikTok, в одном из первых видео он рассказал анекдот о себе, президентах России и США Владимире Путине и Джо Байдене и папе римском, сообщает Il giornale.

Все четверо, а также молодой помощник папы летят в самолете над Атлантикой, рассказывает Берлускони в ролике. Вскоре выясняется, что из-за ошибки самолет разобьется через пять минут. Для спасения есть парашюты, но их только четыре — а людей на борту пятеро.

«Джо Байден хватает первый и говорит: «Этот причитается мне, потому что я самый влиятельный человек на Западе». Владимир Путин берет другой и говорит: «Этот причитается мне, потому что я самый влиятельный человек на Востоке». Сильвио Берлускони выходит вперед и говорит: «Этот причитается мне, потому что все знают, что я самый умный политик в мире», — говорит Берлускони.

Тогда молодой помощник папы отдает оставшийся парашют понтифику, но тот возражает, говоря, что он стар и уже прожил долгую счастливую жизнь. Однако помощник замечает, что парашютов осталось два, потому что «самый умный политик бросился» вместе с рюкзаком помощника, — так завершает анекдот Берлускони.

Это видео появилось на канале вторым. В самом первом ролике Берлускони указал, что пришел на платформу ради молодой аудитории и будет говорить о программе своей партии и о будущем молодежи в Италии. При этом он сказал, что «немного завидует» молодым людям и пообещал, что его партия постарается помочь им получить новые возможности и осуществить их мечты.

На момент публикации материала у первого видео политика было почти 5 млн просмотров, у второго, с анекдотом, — почти 1,6 млн. Почти 300 тыс. пользователей подписались на канал за несколько часов после его создания.

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Сильвио Берлускони возглавлял итальянское правительство в 1994-1995-м, 2001—2006-м и 2008—2011-м годах. 25 сентября в Италии пройдут внеочередные парламентские выборы, после чего в стране назначат нового председателя правительства. Партия Берлускони принимает участие в гонке.

В июле президент страны Серджо Матарелла досрочно распустил парламент и принял отставку премьера Марио Драги из-за раскола в правительстве. После этого и были назначены новые выборы, Драги же будет возглавлять кабинет министров до назначения нового руководителя.