Технологии и медиа , 01 сен, 18:21
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Хакеры атаковали почту российского посольства в Австрии
Посольство Российской Федерации в Вене
На электронную почту посольства России в Австрии провели хакерскую атаку, сообщается на сайте дипмиссии.
«На основной электронный адрес посольства info.austria@mid.ru осуществляется спам-атака. Имеются также основания предполагать, что почтовый аккаунт был взломан злоумышленниками», — указано в сообщении.
В дипмиссии попросили не открывать вложения и не переходить по ссылкам, которые приходят в письмах с этого адреса. Источник хакерской атаки еще выясняется.
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