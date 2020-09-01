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Хакеры атаковали почту российского посольства в Австрии

Посольство Российской Федерации в Вене
Посольство Российской Федерации в Вене (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

На электронную почту посольства России в Австрии провели хакерскую атаку, сообщается на сайте дипмиссии.

«На основной электронный адрес посольства info.austria@mid.ru осуществляется спам-атака. Имеются также основания предполагать, что почтовый аккаунт был взломан злоумышленниками», — указано в сообщении.

В дипмиссии попросили не открывать вложения и не переходить по ссылкам, которые приходят в письмах с этого адреса. Источник хакерской атаки еще выясняется.

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: хакерская атака
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