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Технологии и медиа ,  
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Дуров сообщил о росте ежемесячной аудитории Telegram

Дуров: ежемесячная аудитория Telegram выросла до 950 млн человек

Ежемесячная аудитория мессенджера Telegram достигла 950 млн человек, сообщил основатель приложения Павел Дуров.

В начале апреля он сообщил, что Telegram достиг отметки 900 млн пользователей в месяц. Половина из них заходят в приложение ежедневно, добавил основатель мессенджера.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В середине июля российские владельцы телеграм-каналов заметили, что в мессенджере появился раздел с монетизацией, где отражается баланс поступлений за рекламу во внутренней валюте Telegram Stars.

О запуске «звездочек» стало известно месяцем ранее. Их можно использовать для оплаты услуг в мини-приложениях, а также для покупки цифровых продуктов — от электронных книг и онлайн-курсов до предметов в играх на платформе Telegram.

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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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