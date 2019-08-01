Роскомнадзор решил регулировать иностранные СМИ по британским стандартам

В Великобритании оштрафовали RT на £200 тыс. за нарушение принципа беспристрастности. Для зеркального ответа Роскомнадзор решил поменять российское законодательство

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Роскомнадзор планирует привести с соответствие с британскими стандартами нормы, которые касаются работающих в России иностранных СМИ. Ведомство готовит поправки в законодательство.

«Цель поправок — приведение в соответствии с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России», — сообщили в Роскомнадзоре и добавили, что уже открыли канал для консультаций с британским медиарегулятором Ofcom.

Поводом для изменений российского законодательства стало решение Ofcom оштрафовать телеканал RT на £200 тыс. (около $242 тыс.) за нарушение принципа беспристрастности.

В Роскомнадзоре напомнили, что неоднократно заявляли о принципе зеркальности в случае «пристрастного отношения» к российским СМИ за рубежом.