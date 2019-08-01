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Роскомнадзор решил регулировать иностранные СМИ по британским стандартам
В Великобритании оштрафовали RT на £200 тыс. за нарушение принципа беспристрастности. Для зеркального ответа Роскомнадзор решил поменять российское законодательство
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Роскомнадзор планирует привести с соответствие с британскими стандартами нормы, которые касаются работающих в России иностранных СМИ. Ведомство готовит поправки в законодательство.

«Цель поправок — приведение в соответствии с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России», — сообщили в Роскомнадзоре и добавили, что уже открыли канал для консультаций с британским медиарегулятором Ofcom.

Поводом для изменений российского законодательства стало решение Ofcom оштрафовать телеканал RT на £200 тыс. (около $242 тыс.) за нарушение принципа беспристрастности.

В Роскомнадзоре напомнили, что неоднократно заявляли о принципе зеркальности в случае «пристрастного отношения» к российским СМИ за рубежом.

Технологии и медиа
Британский регулятор оштрафовал RT на £200 тыс.

Претензии британского регулятора вызвали семь сюжетов RT, которые вышли в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года и были посвящены отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, конфликту в Сирии, а также позиции Украины по отношению к нацизму и румынским цыганам. В Ofcom считают, что телеканал нарушил требования к беспристрастности, и наложили штраф. Регулятор отметил, что не будет требовать выплаты £200 тыс. до завершения необходимых юридических процедур.

В RT заявили, что сумма взыскания сильно превышает штрафы, которые Ofcom выписывал другим СМИ за такие нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию, тогда как телеканал обвиняют в «недостаточной объективности». МИД России в ответ на решение Ofcom сообщил, что работающие в России британские СМИ должны быть готовы столкнуться с последствиями действий Лондона.

О нарушениях в работе RT британский регулятор сообщил в декабре 2018 года, тогда же Роскомнадзор начал проверку в отношении канала BBC World News. В январе ведомство заявило о нарушениях в работе ООО «Бритиш телевижн», компании, которая осуществляет вещание британского канала в России. Представитель Роскомнадзора не уточнил, о каких именно нарушениях идет речь.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Роскомнадзор, Russia Today, Ofcom
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