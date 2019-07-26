МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT

МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что британский регулятор оштрафовал RT за нарушение требований к беспристрастности новостных сюжетов. Речь шла о семи сюжетах на темы отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, конфликта в Сирии, позиции украинского государства по отношению к нацизму и к румынским цыганам.

МИД России указал, что штраф был назначен до решения суда по вопросу правомерности претензий. Более того, в ведомстве подчеркнули, что назначенная сумма значительно превышает штрафы, которые получали другие СМИ за разжигание ненависти и призывы к насилию.