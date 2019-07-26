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Alphabet $1 385 (+10,66%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+12,83%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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МИД России пригрозил британским СМИ ответом на штраф RT

МИД России пригрозил Лондону ответными мерами после решения медиарегулятора Ofcom оштрафовать телеканал RT на £200 тыс. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что британский регулятор оштрафовал RT за нарушение требований к беспристрастности новостных сюжетов. Речь шла о семи сюжетах на темы отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, конфликта в Сирии, позиции украинского государства по отношению к нацизму и к румынским цыганам.

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МИД России указал, что штраф был назначен до решения суда по вопросу правомерности претензий. Более того, в ведомстве подчеркнули, что назначенная сумма значительно превышает штрафы, которые получали другие СМИ за разжигание ненависти и призывы к насилию.

При этом в сообщении приводится ряд примеров, когда британские СМИ в своих материалах не были беспристрастными, однако их деятельность не привлекла внимание Ofcom.

Москва расценила действия Лондона как попытку ограничить деятельность российских СМИ в стране в рамках антироссийской кампании и как проявление прямой цензуры.

Во внешнеполитическом ведомстве ожидают правовой оценки решения британского медиарегулятора.

Теги: МИД России, штраф, Russia Today, Великобритания
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