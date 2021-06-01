Глава ВТБ объяснил возвращение банка в число акционеров «Первого канала»

«Первый канал» интересен группе ВТБ как коммерческий проект, рассказал в интервью РБК Андрей Костин. При этом банк, который должен получить почти треть вещателя, остается его кредитором

Фото: Олег Яковлев / РБК

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК объяснил причины возвращения банка в число акционеров «Первого канала».

Вещатель интересен банку как коммерческий проект, уверяет глава ВТБ. «Не только мы так считаем, но и государство — иначе бы Максима Орешкина не назначили председателем совета директоров», — напоминает Костин. С января 2020 года Орешкин занимает должность помощника президента России, до этого он был министром экономического развития. То, что председателем совета директоров «Первого канала» стал человек, который отвечает в администрации президента за экономику, а не политику или СМИ, говорит о прагматичном подходе государства к «Первому каналу» как к активу, предполагает Костин.

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ВТБ стал акционером АО «Первый канал» весной 2019 года, но уже осенью 2020-го вышел из состава акционеров. Причины такого решения банк не объяснял. Сейчас этот 20-процентный пакет принадлежит СОГАЗу.

«Первому каналу» необходимо финансовое оздоровление. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ «Об увеличении акционерного капитала АО «Первый канал», тогда же ВТБ официально подтвердил, что рассматривает возможность возвращения в число акционеров вещателя. Позднее в банке не исключали, что ВТБ вновь станет совладельцем «Первого», конвертировав часть кредита в акции.