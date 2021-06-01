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Технологии и медиа ,  
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Глава ВТБ объяснил возвращение банка в число акционеров «Первого канала»

«Первый канал» интересен группе ВТБ как коммерческий проект, рассказал в интервью РБК Андрей Костин. При этом банк, который должен получить почти треть вещателя, остается его кредитором
ВТБ RU000A0JUQE1
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК объяснил причины возвращения банка в число акционеров «Первого канала».

Вещатель интересен банку как коммерческий проект, уверяет глава ВТБ. «Не только мы так считаем, но и государство — иначе бы Максима Орешкина не назначили председателем совета директоров», — напоминает Костин. С января 2020 года Орешкин занимает должность помощника президента России, до этого он был министром экономического развития. То, что председателем совета директоров «Первого канала» стал человек, который отвечает в администрации президента за экономику, а не политику или СМИ, говорит о прагматичном подходе государства к «Первому каналу» как к активу, предполагает Костин.

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ВТБ стал акционером АО «Первый канал» весной 2019 года, но уже осенью 2020-го вышел из состава акционеров. Причины такого решения банк не объяснял. Сейчас этот 20-процентный пакет принадлежит СОГАЗу.

«Первому каналу» необходимо финансовое оздоровление. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ «Об увеличении акционерного капитала АО «Первый канал», тогда же ВТБ официально подтвердил, что рассматривает возможность возвращения в число акционеров вещателя. Позднее в банке не исключали, что ВТБ вновь станет совладельцем «Первого», конвертировав часть кредита в акции.

ВТБ сообщил о планах быть «активным акционером» «Первого канала»
Общество
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

ВТБ был и остается кредитором «Первого канала», уточнил в интервью РБК Костин. На 31 декабря 2020 года общая кредиторская задолженность вещателя достигала 21,9 млрд руб. При этом выручка АО «Первый канал» по РСБУ не превысила 25,2 млрд руб. Вещатель зафиксировал 6,3 млрд руб. чистой прибыли, но только благодаря господдержке: наряду с предусмотренными субсидиями из федерального бюджета в прошлом году он получил дополнительные 10 млрд руб. из резервного фонда правительства РФ, свидетельствуют материалы Федерального казначейства.

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В рамках докапитализации вещателя доля государства в АО «Первый канал» сократится до 34%, но зато оно получит «золотую акцию», которая дает специальное право на управление телеканалом. Остальные 65,77% будут распределены между негосударственными акционерами. ВТБ получит 32,89% АО «Первый канал», доля СОГАЗа снизится с 20 до 13,42%, Национальной медиа группы — с 29 до 19,46%.

В апреле 2021 года Центральный банк зарегистрировал дополнительный выпуск 490 обыкновенных бездокументарных именных акций АО «Первый канал» номинальной стоимостью 10 тыс. руб. каждая. Они должны быть размещены по закрытой подписке, указано в материалах ЦБ. Если ВТБ выкупит эти 490 акций, то его доля в увеличенном уставном капитале составит как раз 32,89%. «Ждем корпоративных новостей [по уставному капиталу АО «Первый канал»] в июне», — уточнил Костин.

Как акционер «Первого канала», именно ВТБ будет предлагать совету директоров вещателя кандидатуры финансового директора, руководителя службы безопасности и руководителя службы внутреннего аудита, следует из распоряжения правительства от 18 марта 2021 года. В совете директоров «Первого канала», который насчитывает девять человек, у ВТБ три представителя.

Автор
Елизавета Ефимович
При участии
Антон Фейнберг, Иван Ткачёв, Ирина Парфентьева
Андрей Костин ВТБ «Первый канал» совладелец Интервью
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