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Технологии и медиа ,  
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В России отменили внутрисетевой роуминг
Операторы больше не смогут брать с абонентов плату за входящие звонки в российских регионах. Изменения вступили в силу с 1 июня. Однако, выяснил ранее РБК, не все региональные компании оказались к этому готовы
Фото: FA Bobo / PIXSELL / PA Images / ТАСС

В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен. Это значит, что взимать с абонентов плату за входящие звонки операторы смогут только в случае, если те будут находиться за границей. Соответствующее постановление председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал 27 мая. Этим же документом кабмин установил бесплатные входящие звонки по всей территории России и в Крыму.

Сотовые операторы, отмечал тогда премьер-министр, уже фактически перешли на новые стандарты. Это произошло после того, как в 2017 году Федеральная антимнопольная служба (ФАС), руководствуясь законом «О защите конкуренции», предписала «большой четверке» российских операторов (МТС, «МегаФону», «ВымпелКому» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдингу» (бренд Tele2) за две недели отменить роуминг внутри России. На тот момент, посчитали в ФАС, тарифы, которые эти компании предлагали своим абонентам при поездках по России, были необоснованно высокими.

Однако требование регулятора в срок операторы выполнить не смогли, и контрольные даты передвинули. В итоге тарифы компании изменили в начале прошлого года. Стоимость исходящих вызовов в пределах одного региона они приравняли к цене местных звонков, а вызовы в другие регионы — к цене междугородных звонков. В августе 2018-го стало известно о том, что «ВымпелКом», «МегаФон» и МТС собираются отменить плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге.

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Sberbank CIB оценил негативный эффект от отмены роуминга внутри России

Однако даже к 1 июня, выяснил ранее РБК, сделать это были готовы не все компании. Так, три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (ТМТ, «дочка» «Таттелекома») и крымский «СевМобайл» — не уведомили в срок своих абонентов об отмене платы за входящие при поездках по России. Согласно закону, сделать это они должны были до 21 мая. Директор по маркетингу «Таттелеком» Александр Смирнов тогда пояснил РБК, что компания постоянно обсуждает условия сотрудничества с операторами-партнерами, которые предоставляют абонентам доступ к своим сетям при выезде из домашнего региона. Если компании удастся достичь с ними соглашения, условия обслуживания будут изменены, отмечал собеседник РБК.

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Сотовые операторы начали отменять плату за входящие в роуминге в Крыму

Представитель «Вайнах Телеком» комментировать ситуацию тогда отказался. Связаться с «СевМобайл» РБК не удалось.

По оценке экспертов Sberbank CIB, из-за отмены внутрисетевого роуминга и роста популярности мессенджеров, операторы потеряют девять рублей в месяц с каждого абонента. Согласно данным AC&M, по итогам прошлого года в России насчитывалось 255,7 млн абонентов.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: роуминг
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