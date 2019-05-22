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Технологии и медиа ,  
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Сотовые операторы начали отменять плату за входящие в роуминге в Крыму
Об изменениях тарифов на услуги в роуминге в Крыму объявили Tele2 и «Билайн». С 1 июня вступят в силу поправки, по которым входящие звонки должны стать бесплатными в сетях любых операторов на территории всей страны
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

С 29 мая «ВымпелКом» (бренд «Билайн») отменит плату за входящие вызовы в поездках по России в сетях других операторов, подобные звонки станут бесплатными для абонентов. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева.

Речь идет о так называемом национальном роуминге: когда абонент попадает в регион или район, где у его сотового оператора нет сети связи, он может обслуживаться в сетях других компаний. Например, у «ВымпелКома» нет сетей в Крыму, Севастополе, некоторых удаленных районах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Бурятия, Забайкальского края. Стоимость других услуг останется прежней: минута исходящего звонка, СМС и первые 3 Мб интернет-трафика при поездках в указанные места обойдутся абонентам «ВымпелКома» в 2,03 руб.

Во вторник, 21 мая, «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) объявил, что с 31 мая отменит плату за входящие звонки для клиентов, приезжающих в Крым и Севастополь. Остальные параметры оказания услуг при нахождении пользователей на полуострове не изменятся: минута исходящего вызова на любые номера в России, 1 Мб интернет-трафика и СМС обойдутся в 3 руб.

С 1 июня в России начнут действовать поправки в закон «О связи», по которым операторы могут брать плату с абонентов за входящие звонки, только если те находятся за пределами страны. Это следует из поправок в закон «О связи», принятых в конце 2018 года. До сих пор оператор имел право устанавливать в договоре об оказании услуг другие условия.

Ни один из крупных российских сотовых операторов не присутствует в Крыму из-за угрозы санкции со стороны США и ЕС (МТС и владелец «ВымпелКома» торгуются на американских биржах, вся четверка сотрудничает с зарубежными поставщиками оборудования). При этом «Т2 РТК Холдинг» формально не присутствует и в ряде регионов «материковой» России: сеть этого оператора охватывает 67 регионов. Как пояснил представитель «Т2 РТК Холдинга», еще в прошлом году они отменили наценку для абонентов, путешествующих по всей стране, кроме Крыма и Севастополя.

Представитель МТС сообщил, что с 1 июня компания обнулит стоимость входящих звонков в поездках по России при регистрации в сетях операторов-партнеров. Стоимость других услуг и направлений связи без подключенных опций остается прежней. По словам представителя «МегаФона», компания «готова к отмене национального роуминга в Крыму и с 1 июня все входящие звонки будут бесплатными». Все остальные услуги будут тарифицироваться в соответствии с выбранным тарифом и подключенными опциями, отметил он. Одновременно «МегаФон» введет домашние тарифы на мобильный интернет для абонентов, путешествующих в Норильск, Таймырский муниципальный район и Чукотский автономный округ.

Поправки, которые вводят бесплатные входящие звонки по всей стране, также предписывают операторам устанавливать для абонентов одинаковые условия оказания услуг в своей сети независимо от региона, то есть запрещают вводить наценку в так называемом внутрисетевом роуминге (когда абонент пользуется услугами в сети одного оператора, но в разных регионах).

За подобные изменения активно выступала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Так, в конце апреля глава ведомства Игорь Артемьев в очередной раз заявил, что роуминг на территории Крыма «будет абсолютно исключен».

Sberbank CIB прогнозировал, что из-за отмены платы в роуминге по России, а также введения безлимитных тарифов, повышения ставки НДС и требований «закона Яровой» выручка сотовых операторов в первом полугодии может снизиться. Но к концу 2019 года ситуация должна исправиться, отмечали эксперты.

Автор: Анна Балашова
Теги: «Билайн», Tele2, роуминг внутри России, Федеральная антимонопольная служба
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