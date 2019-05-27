Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепляет отмену внутрисетевого роуминга. Об этом сообщается на сайте кабмина. Документ утверждает единые тарифы на сотовую связь по стране независимо региона, в котором находится абонент.

Медведев подчеркнул, что постановление закрепляет окончательное решение вопроса. По его словам, роуминг отменяется с 1 июня, однако сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты. Помимо этого правительство устанавливает бесплатные входящие звонки по всей территории России, включая Крым.

«Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее. В ХХI веке доступная связь с близкими во время командировок, во время отпусков — это абсолютно естественная и необходимая вещь», — отметил Медведев.

Госдума приняла закон об отмене внутрисетевого роуминга в России в декабре 2018 года. До этого при переезде сотовый оператор абонента не менялся, однако расценки на связь разнились в зависимости от региона.