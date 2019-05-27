Операторы связи в регионах оказались не готовы отменить плату за входящие

С 1 июня вступает в силу запрет внутрисетевого роуминга — операторы сотовой связи не смогут брать с абонентов плату за входящие звонки в регионах России. Но три региональных компании оказались не готовы к изменениям

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Три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарский «Твои мобильные технологии» (ТМТ, «дочка» «Таттелекома») и крымский «СевМобайл» — не уведомили абонентов об отмене платы за входящие при путешествиях по России в срок. По закону все операторы должны были уведомить своих абонентов об отмене платы за входящие звонки за десять дней до введения изменений, то есть до 21 мая.

С 1 июня в России вступят в силу поправки в закон «О связи», по которым операторы могут брать плату с абонентов за входящие звонки, только если те находятся за пределами страны. Таким образом законодатели пытались устранить наценку на связь в национальном роуминге, то есть когда абонент пользуется услугами связи в регионах России, где у его оператора нет сети. Например, в Крыму из-за угрозы санкций не работает ни один федеральный сотовый оператор, их абоненты попадали в национальный роуминг и на эту территорию не распространялся ранее введенный в стране принцип, когда абонент не должен платить за входящие вызовы. На эту проблему несколько лет указывала Федеральная антимонопольная служба.

В свою очередь, абоненты крымских операторов платили за входящие, путешествуя по другим регионам России, так же как клиенты региональных операторов, попадая на территории, где у их оператора не было сети. Из информации на сайтах региональных операторов следует, что плата за входящие в национальном роуминге помимо «Вайнах Телекома», ТМТ и «СевМобайла» была у компаний «Екатеринбург-2000» (бренд «Мотив»), а также крымских «К-Телекома» (Win Mobile) и «КТК Телекома» («Волна Мобайл»). Последние три компании уведомили абонентов о ее отмене с 1 июня. Аналогичные уведомления об отмене платы за входящие при поездках по всей территории страны ранее опубликовали крупнейшие операторы — МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» («Билайн») и «Т2 РТК Холдинг» (Tele2).

По словам директора по маркетингу «Таттелеком» Александра Смирнова, компания постоянно обсуждает условия сотрудничества с операторами-партнерами, которые предоставляют абонентам доступ к своим сетям при выезде из домашнего региона. «В случае достижения соглашения мы изменим условия обслуживания абонентов в лучшую для них сторону», — сказал Смирнов. Представитель «Вайнах Телеком» отказался от комментариев. Связаться с «СевМобайл» не удалось.

Никто из опрошенных РБК региональных операторов не сообщил, как на них отразится отмена платы за входящие в национальном роуминге. Пресс-секретарь и директор по маркетингу телекоммуникационной группы «Мотив» Екатерина Хворостова объяснила РБК, что компания провела переговоры с рядом операторов сотовой связи России, «минимизировав собственные потери от бесплатного трафика в роуминге». Она также отметила, что прибыль от услуг национального роуминга не была значимой статьей дохода компании.