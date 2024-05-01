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Пандемия коронавируса ,  
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AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина может вызвать тромбоз

AstraZeneca впервые признала, что ее вакцина от COVID-19 может вызвать тромбоз
Сюжет
Пандемия коронавируса
Сообщения о тромбозе у получивших вакцину AstraZeneca стали поступать весной 2021 года, однако европейский регулятор в итоге не нашел этому доказательств. В суде компания призналась, что вакцина может вызывать тромбы, но редко
Фото: Luong Rhai Linh / EPA / ТАСС
Фото: Luong Rhai Linh / EPA / ТАСС

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca впервые признала, что ее препарат от коронавируса может спровоцировать смертельный побочный эффект — тромбоз, передает The Telegraph со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, в отношении компании был подан коллективный иск, поскольку вакцина, разработанная ею совместно с Оксфордским университетом, нанесла серьезный вред пациентам или вовсе привела к летальному исходу. Потерпевшие и родственники умерших потребовали с AstraZeneca компенсации на сумму до £100 млн.

Один из пострадавших — Джейми Скотт, у которого после введения вакцины в апреле 2021 года образовался тромб и кровоизлияние в мозг, что привело необратимым повреждениям органа.

«Вакцина может в очень редких случаях вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS). Причины этого неизвестны», — приводит газета выдержку переписки AstraZeneca с юристами Скотта. Такое заболевание приводит к летальному исходу примерно в 20% случаев, отмечает The Telegraph.

AstraZeneca — одна из крупнейших компаний Великобритании, вторая по величине в рейтинге FTSE 100 с состоянием в £185 млрд. Собственную вакцину от COVID-19 компания разработала осенью 2020 года. Согласно данным клинических испытаний, эффективность препарата составила 70%. Данный показатель был рассчитан на основе двух разных оценок эффективности, полученных в ходе испытаний.

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Фото:Emilija Manevska / Getty Images

Сообщения о тромбозе и тромбоэмболии у получивших инъекцию вакцины AstraZeneca стали поступать весной 2021 года. После этого часть стран временно приостановила использование препарата, однако в самой компании возможность образования тромбозов тогда исключали. Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) тогда также провело проверку и сообщило, что доказательств связи между вакцинацией препаратом AstraZeneca и риском образования тромбов нет.

В свою очередь профессор Рольф Маршалек из университета Гете во Франкфурте пояснял, что возникновение тромбозов после вакцины AstraZeneca может быть связано с аденовирусными векторами, которые вакцина используют для доставки спайкового белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека. По версии ученого, спайковый белок направляется не в цитозольную жидкость здоровой клетки (именно там коронавирус обычно производит белки), а в ядро. После этого части спайкового белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию. Вместо этого мутантные версии белка вызывают образование тромбов примерно у одного из 100 тыс. человек. Financial Times называла версию Маршалека одной из многих, которые обсуждает научное сообщество. 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
COVID-19 AstraZeneca вакцинация от COVID-19 суд Великобритания
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