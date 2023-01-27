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В США отозвали лицензию у «коктейля» против коронавируса от AstraZeneca

В США отозвали лицензию у «коктейля» на основе антител против коронавируса от AstraZeneca
У препарат на основе антител Evusheld от AstraZeneca отозвали лицензию в США, поскольку в стране сейчас распространены подвиды коронавируса, против которых лекарство неэффективно
Фото: Emilija Manevska / Getty Images
Фото: Emilija Manevska / Getty Images

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) отозвало лицензию на экстренное использование препарата Evusheld на основе антител для профилактики и лечения коронавируса, сообщает компания-производитель лекарства AstraZeneca.

Решение принято в связи с устойчивым высоким уровнем распространения вариантов COVID-19, в лечении и профилактике которых препарат «не сохраняет нейтрализацию in vitro (в искусственных условиях. — РБК)».

FDA рассмотрит восстановление лицензии, если распространенность этих вариантов в стране снизится до 90% или менее на постоянной основе. Компании рекомендовали надлежащим образом хранить Evusheld на случай более высокого распространения тех подвидов коронавируса, которые чувствительны к вакцине.

В других странах, где препарат уже получил лицензию, он все также разрешен, отмечает AstraZeneca, в том числе в Евросоюзе и Японии.

Evusheld, как показали исследования компании, не нейтрализует субварианты «омикрона» BQ.1, BQ.1.1, BF.7, BF.11, BA.5.2.6, BA.4.6, BA.2.75.2, XBB и XBB.1.5.1 В то же время, согласно данным моделирования Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), совокупная доля случаев COVID-19, вызванных этими подвидами, в настоящее время превышает 90% в США.

FDA одобрила препарат для экстренного использования в декабре 2021 года. В начале января прошлого года российский Минздрав разрешил его обращение в стране, а в конце ноября Evusheld получил регистрационное удостоверение в России.

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Препарат Evusheld (тиксагевимаб+цилгавимаб) предназначен для профилактики коронавирусной инфекции и применяется у людей с ослабленным иммунитетом или после тяжелых побочных реакций на вакцину от COVID-19, сказано в инструкции по медицинскому применению. Он выпускается в форме раствора для инъекций.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
AstraZeneca препарат Антитела США Отзыв лицензии
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