Владелец Aliexpress начал разработку ракеты для экспресс-доставки заказов
Владелец Aliexpress, Alibaba Group, сотрудничает с китайским производителем ракет Space Epoch над созданием многоразовых ракет, которые могут обеспечить доставку товаров за час по всему миру, сообщила космическая компания в соцсети WeChat, передает Reuters.
Space Epoch сообщила, что проект находится на ранней стадии. Предполагается, что ракета сможет перевозить до 10 т грузов в контейнере объемом 120 куб. м. Ее основой должна стать ракета Yuanxing-1 от Space Epoch. В прошлом году компания провела успешные испытания двигателя для этой ракеты.
Space Epoch отметила, что реализовать проект в краткосрочной перспективе будет непросто.
Alibaba Group является одним из китайских технологических гигантов. Помимо торговых площадок Aliexpress, Taobao и Tmall, развивает платежную систему Alipay, занимается разработкой беспилотных автомобилей и искусственного интеллекта.
Многоразовые ракеты создает компания миллиардера Илона Маска (состояние $195 млрд по версии Forbes, третье место в мире) SpaceX. 4 марта на ракете компании Falcon-8 был запущен к Международной космической станции многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» Александром Гребёнкиным. В состав экипажа также вошли астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.
Кроме того, SpaceX разрабатывает многоразовую ракету SuperHeavy вместе с космическим кораблем Starship. Планируется, что это будет самая мощная в мире ракета-носитель для доставки экипажа и грузов на околоземную орбиту, Луну, Марс. Пока ведутся ее испытания.
14 марта в ходе третьего испытательного полета Starship был успешно запущен с помощью Super Heavy, однако на высоте 230 км он начал снижение, обшивка корабля стала нагреваться и загорелась, связь с ним была потеряна.
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