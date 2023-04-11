Alibaba представила искусственный интеллект для своего аналога ChatGPT

Фото: Alibaba Group

Alibaba Cloud представила искусственный интеллект, который в будущем ляжет в основу различных приложений компании. Об этом сообщается на сайте Alibaba Group.

Технология называется Tongyi Qianwen. В будущем ее планируется внедрить, например, в платформу для корпоративного общения DingTalk: там она сможет конспектировать содержание совещаний, составлять электронные письма и на основе заданной информации проектировать рекламные кампании. Поддержку Tongyi Qianwen добавят и «умному» динамику Tmall Genie: колонка сможет сочинять сказки для детей, предлагать советы для путешествий и советовать музыку для тренировок.

Бета-версия Tongyi Qianwen уже доступна для корпоративных клиентов в Китае. Вскоре искусственный интеллект получит новые способности — например, распознавания картинок и создания изображений на основе текста.

В феврале представитель Alibaba рассказал телеканалу CNBC, что разрабатывает конкурента чат-бота ChatGPT, созданного американской компанией OpenAI. ChatGPT может вести диалог, сочинять стихи и прозу, генерировать изображения по запросу пользователей. В Alibaba заявили, что работают над собственной генеративной языковой моделью с 2017 года.