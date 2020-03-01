Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 66,99 (+1,38) Quote, 28 фев, 12:54
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 73,72 (+2,08) Quote, 28 фев, 12:54
Путин попросил приготовиться к разным ситуациям из-за цен на нефть Экономика, 11:03 В России разрешили ввоз незарегистрированных лекарственных средств Общество, 10:45 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 1 марта Общество, 10:37 Роспотребнадзор посоветовал беречь психику для поддержания иммунитета Общество, 10:25 В Германии заявили о необходимости усилить давление на Россию Политика, 10:13 В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров Технологии и медиа, 10:00 Российского моряка эвакуировали в Аргентину из-за инсульта Общество, 09:51 Росстат назвал лидирующие по числу браков регионы России в 2019 году Общество, 09:14 Один человек погиб в аварии с угнанным автомобилем в Новосибирске Общество, 08:45 В Таиланде зафиксировали первую смерть от коронавируса Общество, 08:24 Ученый сообщил о последствиях ядерного удара для США Общество, 08:11 В Австралии зарегистрировали первую смерть от коронавируса Общество, 07:25 Ученые нашли связь между стоимостью автомобиля и отношением к пешеходам Общество, 07:00 Клубы КХЛ в борьбе за Кубок Гагарина. Анонс первого раунда плей-офф Спорт, 07:00
Технологии и медиа ,  
0 

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Водитель в приложении может поставить пользователю оценку от одного до пяти баллов, рейтинг будет складываться из 40 последних оценок
Яндекс YNDX ₽2 659,8 -0,69% Купить
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров). Внимание на нововведение обратил корреспондент РБК. «Яндекс.Такси» подтвердил РБК, что запустил новую функцию в тестовом режиме.

Рейтинг складывается из оценок, которые водители анонимно ставят клиентам по окончании поездки. Его можно посмотреть в меню: под именем или почтой, привязанной к мобильным приложениям «Яндекс.Такси» и Uber.

Водитель может поставить пользователю оценку от одного до пяти баллов, рейтинг складывается из 40 последних оценок. Сам рейтинг считается как средневзвешенное число, но новые оценки влияют на результат сильнее, чем старые. Например, если пассажир получил единицу, то с каждой новой оценкой она будет все меньше влиять на рейтинг, а со временем совсем перестанет учитываться.

Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов
Технологии и медиа

На данный момент у водителей не отображается рейтинг пользователя, впоследствии он станет доступным и для них, заявили в «Яндексе». Предполагается, что система оценок поможет определять недобросовестных клиентов: например, тех, кто не платит за поездку, портит салон автомобиля или агрессивно ведет себя с водителями, хамит или оскорбляет их. Кроме того, если пользователь набрал хорошую оценку, его заказы станут приоритетными для такси.

Агрегаторы такси попросили не ограничивать число разрешений для водителей
Технологии и медиа

По последним данным, приложение «Яндекс.Такси» занимает 27% на рынке агрегаторов такси, на сервис «Везет» приходится 12%, доля такси «Максим» составляет 9%, Gett — 5%, а «Ситимобил» — только 1%. В 2018 году «Яндекс» и американский Uber подписали соглашение об объединении бизнеса и сервисов по онлайн-заказу такси в России и странах СНГ. По итогам второго квартала прошлого года сервис «Яндекс.Такси» впервые за четыре года получил прибыль (423 млн руб.), а также увеличил выручку на 116% — до 8,8 млрд руб.

В конце февраля в Саратове водитель «Яндекс.Такси» отказался выполнять заказ, поскольку в машине не было специального кресла для перевозки детей младше семи лет. После этого между таксистом и мужчиной начался спор — пассажир ударил его в лицо. По факту инцидента полиция начала проверку, а в пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили, что «возмущены» этим происшествием, и заблокировали пользователя. В середине февраля в соцсетях также появился ролик, на котором девушка кричит на таксиста и бьет его, требуя срочно отвезти ее. По данным Baza, пассажирка — сотрудница московского фитнес-клуба Яна Данькова. В интервью «360» она объяснила, что водитель довел ее до состояния аффекта. «До такого состояния можно довести любого человека», — заявила Данькова.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Кристина Астафурова
Теги: рейтинг, «Яндекс.Такси»
Материалы по теме
В Минкомсвязи допустили бесплатный доступ к сервисам заказа такси
Общество
Аналитики выявили резкое снижение доходов таксистов из-за агрегаторов
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter