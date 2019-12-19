Агрегаторы такси попросили не ограничивать число разрешений для водителей

Крупнейшие агрегаторы такси увидели риски в положениях внесенного в Госдуму законопроекта, касающихся ограничения числа разрешений для водителей. Это может привести к росту нелегального рынка, предупреждают они

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Крупнейшие агрегаторы такси в целом поддержали внесенный в Госдуму законопроект о регулировании такси, но их опасения вызвало положение об ограничении количества разрешений для водителей, говорится в поступившем в РБК совместном заявлении компаний «Везет», Gett, «Ситимобил» и «Яндекс.Такси».

«Такие изменения, как, например, неоправданное ограничение числа разрешений такси или завышенные требования для водителей, которые хотят работать в такси. — все это может спровоцировать уход в серую зону, где нет ни контроля качества, ни страхования, ни адекватных мер безопасности», — считают в компаниях.

18 декабря группа сенаторов и депутатов во главе с вице-спикером Совета Федерации и секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком внесла в Госдуму законопроект о госрегулировании такси. Согласно документу в каждом субъекте может быть установлено максимальное количество легковых такси, но не меньше 30 автомобилей на 1 тыс. жителей региона. Ограничение должно позволить контролировать загруженность дорог, а также гарантировать водителям определенный уровень доходов. Как поясняла один из авторов проекта сенатор Людмила Бокова, в крупных городах мира с максимальной плотностью населения насыщенность автомобилями варьируется от 12 до 15 машин на тысячу жителей, а в России в некоторых регионах число выданных разрешений приближается к десяти на тысячу жителей. Предложенная в проекте планка в 30 разрешений будет учитывать легализацию рынка и его рост в ближайшие несколько лет.

Среди других положений законопроекта: