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В Саратове полиция начала проверку после нападения на водителя такси

Фото: act54 / VK

В Саратове полицейские начали проверку после нападения на водителя «Яндекс.Такси». Об этом сообщает местное агентство «Регион 64» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

«Заявление от перевозчика зарегистрировано. По указанным в нем фактам проводится проверка», — отметили в главке.

По данным агентства, инцидент произошел 24 февраля. В такси у городского парка сели две женщины, мужчина и ребенок. Когда водитель такси увидел среди пассажиров мальчика, он отказался выполнять заказ, объяснив это тем, что в машине нет специального кресла для перевозки детей младше семи лет. Между таксистом и мужчиной завязался спор, после чего отец мальчика ударил водителя в лицо.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Саратовской области.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» РБК сообщили, что «возмущены» этим происшествием. По словам представителя сервиса, водитель поступил «в точном соответствии со стандартами сервиса и правилами дорожного движения». Компания намерена предоставить всю информацию об инциденте правоохранительным органам.

«Наша поддержка связалась с водителем. Он чувствует себя хорошо, мы компенсировали ему смену, на которой произошла стычка, а пользователя заблокировали», — добавили в пресс-службе.

Теги: такси, Саратов, нападение, новости РБК
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