Дегтярев назвал прецедентом решение CAS по делу российских саночников

Министр спорта отметил, что Олимпийский комитет России продолжит отстаивать права российских спортсменов на участие в международных соревнованиях

Михаил Дегтярев (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российских саночников является очередным важным прецедентом, признающим недопустимость дискриминации спортсменов из России. Об этом в своем телеграм-канале написал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

CAS 31 октября частично удовлетворил апелляцию Федерации санного спорта России и постановил отменить санкции Международной федерации санного спорта (FIL) о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

По словам Дегтярева, теперь FIL обязана имплементировать это решение и обеспечить возможность для российских спортсменов принять участие в международных соревнованиях, в том числе отборочных к Олимпийским играм 2026 года, в соответствии с теми принципами, которые были утверждены МОК в сентябре.

«Наравне с аналогичными решениями по бобслею и настольному теннису это очередной важный судебный прецедент, признающий недопустимость дискриминации спортсменов из России. Олимпийский комитет России продолжит отстаивать права российских лыжников и других наших спортсменов на участие в международных соревнованиях», — написал Дегтярев.

Ранее в октябре апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона признал незаконным решение конгресса об отстранении российских спортсменов от турниров. Кроме того, CAS признал, что полный запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях по настольному теннису противоречит Олимпийской хартии, действие которой распространяется на все виды спорта.

МОК 19 сентября разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии. При этом большинство федераций по зимним олимпийским видам спорта не разрешили россиянам участвовать в отборе на Игры. На данный момент на Олимпиаду отобрались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Остались еще шансы у конькобежцев и шорт-трекистов.

Новый сезон Кубка мира в санном спорте стартует в начале декабря. Состав участников Олимпиады определится на основании рейтинга, сформированного на пяти квалификационных стартах.