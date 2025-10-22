Песков заявил о разочаровании из-за недопуска FIS россиян на Олимпиаду

На вопрос «что делать?» Песков ответил: «Продолжать кропотливую работу с федерацией по отстаиванию интересов наших спортсменов»

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам о разочаровании из-за решения совета Международной федераций лыжного спорта и сноуборда (FIS) по недопуску россиян к Олимпиаде 2026 года.

«Лыжникам запретили Олимпиаду, и нормальные спортсмены на Западе возмущены, — отметил он. — Как нам к этому относиться и как быть? Относиться с разочарованием. Решения принимают отдельные федерации, мы, конечно же, разочарованы тем, что эта отдельно взятая федерация приняла такое решение».

На вопрос «что делать?» Песков ответил: «Продолжать кропотливую работу с федерацией по отстаиванию интересов наших спортсменов».

FIS оставалась единственной федерацией, которая не определилась с судьбой российских и белорусских спортсменов. Остальные федерации ранее приняли одно из двух решений: либо разрешив спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, либо сохранив отстранение.



Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Российские спортсмены отстранены от соревнований FIS с 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. FIS планировала обсудить возвращение 24 сентября, но перенесла заседание.