Олимпиада-2026⁠,
0

Песков заявил о разочаровании из-за недопуска FIS россиян на Олимпиаду

Сюжет
Олимпиада-2026
Сюжет
Война санкций
На вопрос «что делать?» Песков ответил: «Продолжать кропотливую работу с федерацией по отстаиванию интересов наших спортсменов»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам о разочаровании из-за решения совета Международной федераций лыжного спорта и сноуборда (FIS) по недопуску россиян к Олимпиаде 2026 года.

«Лыжникам запретили Олимпиаду, и нормальные спортсмены на Западе возмущены, — отметил он. — Как нам к этому относиться и как быть? Относиться с разочарованием. Решения принимают отдельные федерации, мы, конечно же, разочарованы тем, что эта отдельно взятая федерация приняла такое решение».

На вопрос «что делать?» Песков ответил: «Продолжать кропотливую работу с федерацией по отстаиванию интересов наших спортсменов».

«Это победа». Реакция Европы на недопуск российских лыжников на Олимпиаду
Спорт
Российские лыжники после победы на Олимпиаде 2022 года в Пекине

FIS оставалась единственной федерацией, которая не определилась с судьбой российских и белорусских спортсменов. Остальные федерации ранее приняли одно из двух решений: либо разрешив спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, либо сохранив отстранение.

Олимпиада 2026 года пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

В каких видах спорта россиян не допустили на Олимпиаду-2026
Спорт
Фото:Getty Images

Российские спортсмены отстранены от соревнований FIS с 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. FIS планировала обсудить возвращение 24 сентября, но перенесла заседание.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Руслан Алиев
Олимпиада-2026 Международная федерация лыжного спорта (FIS) Дмитрий Песков отстранение спортсменов
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
