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В Росавиации рассказали детали исчезновения Ми-8 на Камчатке

Росавиация: на борту пропавшего на Камчатке Ми-8Т «Витязь-Аэро» были 22 человека

На борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров, сообщила пресс-служба Росавиации.

Вертолет принадлежит авиакомпании «Витязь-Аэро». Как уточнили в ведомстве, вертолет перелетал с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка в 17 км юго-западнее аэропорта Елизово. Экипаж должен был выйти на связь около 7:15 мск, однако этого не произошло, добавили в ведомстве. На поиски пропавшего воздушного судна вылетел вертолет Ми-8.

На Камчатке пропал вертолет Ми-8 с 22 людьми на борту
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Компания «Витязь-Аэро» уже 15 лет занимается пассажирскими и туристическими перевозками. В частности, она предлагает пешеходные и вертолетные экскурсии по полуострову.

В МЧС уточнили, что на поиски выдвинулся вертолет Ми-8 компании-владельца, а также наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС России, вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту готовится к вылету.

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Теги
Росавиация Камчатка Вертолет Ми-8
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