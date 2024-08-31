В Росавиации рассказали детали исчезновения Ми-8 на Камчатке

Росавиация: на борту пропавшего на Камчатке Ми-8Т «Витязь-Аэро» были 22 человека

На борту пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров, сообщила пресс-служба Росавиации.

Вертолет принадлежит авиакомпании «Витязь-Аэро». Как уточнили в ведомстве, вертолет перелетал с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка в 17 км юго-западнее аэропорта Елизово. Экипаж должен был выйти на связь около 7:15 мск, однако этого не произошло, добавили в ведомстве. На поиски пропавшего воздушного судна вылетел вертолет Ми-8.

Компания «Витязь-Аэро» уже 15 лет занимается пассажирскими и туристическими перевозками. В частности, она предлагает пешеходные и вертолетные экскурсии по полуострову.

В МЧС уточнили, что на поиски выдвинулся вертолет Ми-8 компании-владельца, а также наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС России, вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту готовится к вылету.