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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Триатлонист отказался мыть руки после туалета перед заплывом в Сене

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Спортсмен объяснил это желанием подготовить организм к грязной речной воде в Сене
Сет Райдер на Олимпиаде-2024
Сет Райдер на Олимпиаде-2024 (Фото: Lisa Leutner / REUTERS)

Американский триатлонист Сет Райдер перестал мыть руки после похода в туалет на Олимпийских играх в Париже. Спортсмен рассказал The Sun, что так он планирует подготовить организм к предстоящему заплыву по Сене.

Первые олимпийские заплывы должны были состояться 30 июля, но были перенесены из-за недопустимой нормы бактерий в реке. По словам Райдера, триатлонисты вынуждены плавать в воде, в которой может содержаться кишечная палочка, и ко встрече с ней надо готовиться.

«Я просто пытаюсь повысить свой порог устойчивости к кишечной палочке, подвергая себя небольшому ее воздействию в течение дня. Это касается таких мелочей, как немытье рук после посещения туалета, и тому подобное», — заявил американец.

Утром 31 июля в Париже прошли первые соревнования по триатлону в личном зачете. В женском турнире золото Олимпиады завоевала француженка Кассандра Богран. Первым среди мужчин стал Алекс Йи из Великобритании.

Президент Франции отреагировал в соцсетях на заплыв триатлонистов: «Мы за четыре года достигли того, что было невозможно 100 лет: в Сене можно плавать». Эмманюэль Макрон заявил, что после проведения Олимпиады жители смогут купаться в городской реке.

Ранее олимпийская чемпионка из Нидерландов пошутила о заплыве по грязной Сене. Шарон ван Раувендал пошутила, что после купания в реке пловцы превратятся в Голлума из «Властелина колец».

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