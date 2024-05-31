Анчелотти назвал основного вратаря «Реала» на финал Лиги чемпионов
Бельгиец Тибо Куртуа займет место в воротах «Реала» в финальном матче Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Об этом заявил главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти, которого цитирует AS.
Куртуа, основной вратарь «Реала», большую часть сезона пропустил из-за травмы и только в конце апреля вернулся на поле. В его отсутствие в основе играл украинец Андрей Лунин, но из-за гриппа он не полетел с командой в Лондон.
«Лунин переболел гриппом и прилетит завтра. Он в порядке. Но он будет на скамейке запасных, а место в воротах займет Куртуа», — сказал Анчелотти.
«Реал», который в текущем сезоне стал чемпионом Испании, 1 июня в Лондоне на «Уэмбли» сыграет с дортмундской «Боруссией» в финальном матче Лиги чемпионов.
Лунин перешел в мадридский клуб из луганской «Зари» летом 2018 года.
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