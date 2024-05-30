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«Реал» отправился на финал Лиги чемпионов без украинского вратаря

«Реал» отправился на финал Лиги чемпионов без украинского вратаря Лунина
Андрей Лунин несколько дней не тренировался вместе с общей группой «Реала» из-за гриппа
Андрей Лунин
Андрей Лунин (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин не полетел с командой в Лондон на финал Лиги чемпионов, об этом сообщает Madrid Universal и COPE.

По информации COPE, последние три дня Лунин не тренируется в общей группе из-за гриппа. Madrid Universal отмечает, что в «Реале» опасаются того, что Лунин может заразить других футболистов команды, поэтому украинец не полетел с клубом в одном самолете.

Окончательное решение об участии игрока в матче будет принято по итогам завтрашнего обследования.

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«Реал», который в текущем сезоне стал чемпионом Испании, 1 июня сыграет с дортмундской «Боруссией» в финальном матче Лиги чемпионов.

Лунин перешел в мадридский клуб из луганской «Зари» летом 2018 года, подписав шестилетний контракт.

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