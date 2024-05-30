«Реал» отправился на финал Лиги чемпионов без украинского вратаря
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин не полетел с командой в Лондон на финал Лиги чемпионов, об этом сообщает Madrid Universal и COPE.
По информации COPE, последние три дня Лунин не тренируется в общей группе из-за гриппа. Madrid Universal отмечает, что в «Реале» опасаются того, что Лунин может заразить других футболистов команды, поэтому украинец не полетел с клубом в одном самолете.
Окончательное решение об участии игрока в матче будет принято по итогам завтрашнего обследования.
«Реал», который в текущем сезоне стал чемпионом Испании, 1 июня сыграет с дортмундской «Боруссией» в финальном матче Лиги чемпионов.
Лунин перешел в мадридский клуб из луганской «Зари» летом 2018 года, подписав шестилетний контракт.
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