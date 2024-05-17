«Матч ТВ» назвал комментаторов финала Лиги чемпионов

Минин и Нагучев будут комментировать финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ»

Матч между дортмундской «Боруссией» и мадридским «Реалом», который состоится 1 июня в Лондоне, будут комментировать Станислав Минин и Роман Нагучев

Трофей Лиги чемпионов (Фото: David Ramos / Getty Images)

«Матч ТВ» на своем сайте назвал имена комментаторов, которые будут работать на финальных матчах футбольных еврокубков нынешнего сезона.

Финал Лиги чемпионов отработают Станислав Минин и Роман Нагучев. Матч, в котором сыграют дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал», пройдет 1 июня в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».

Финал Лиги Европы прокомментируют Дмитрий Шнякин и Игорь Кытманов. Встреча пройдет 22 мая в Дублине, в ней сыграют итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер».

Олег Пирожков и Эльвин Керимов будут комментировать финал Лиги конференции, в котором 29 мая в Афинах сыграют греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина».

Кроме того, «Матч ТВ» сообщил, что Георгий Черданцев и Михаил Моссаковский будут комментировать суперфинал Кубка России. В нем 2 июня в «Лужниках» сыграют «Зенит» и калининградская «Балтика».