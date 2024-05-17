«Матч ТВ» назвал комментаторов финала Лиги чемпионов
«Матч ТВ» на своем сайте назвал имена комментаторов, которые будут работать на финальных матчах футбольных еврокубков нынешнего сезона.
Финал Лиги чемпионов отработают Станислав Минин и Роман Нагучев. Матч, в котором сыграют дортмундская «Боруссия» и мадридский «Реал», пройдет 1 июня в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».
Финал Лиги Европы прокомментируют Дмитрий Шнякин и Игорь Кытманов. Встреча пройдет 22 мая в Дублине, в ней сыграют итальянская «Аталанта» и немецкий «Байер».
Олег Пирожков и Эльвин Керимов будут комментировать финал Лиги конференции, в котором 29 мая в Афинах сыграют греческий «Олимпиакос» и итальянская «Фиорентина».
Кроме того, «Матч ТВ» сообщил, что Георгий Черданцев и Михаил Моссаковский будут комментировать суперфинал Кубка России. В нем 2 июня в «Лужниках» сыграют «Зенит» и калининградская «Балтика».
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