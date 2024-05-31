Карякина исключили из рейтинга FIDE

Месяц назад российский гроссмейстер занимал в рейтинге 12-е место. Согласно правилам, если год не участвовать в турнирах, то выбываешь из рейтинга, а россиянин отказывается играть под нейтральным флагом

Сергей Карякин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Российский гроссмейстер Сергей Карякин пропал из обновленного рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE), опубликованного на сайте FIDE.

Месяц назад россиянин занимал в рейтинге 12-е место.

В марте 2022 года Карякин был отстранен на полгода за поддержку спецоперации на Украине. После окончания дисквалификации гроссмейстер отказался участвовать в соревнованиях FIDE, объяснив свое решение нежеланием выступать под нейтральным флагом.

По правилам FIDE, если шахматист год не участвует в турнирах, то вылетает из рейтинга. В феврале 2023 года Карякина уже исключали из рейтинга, вернулся он туда в мае, после того как в составе сборной Московской области сыграл на командном чемпионате России в Сочи.

Лидирует в рейтинге норвежец Магнус Карлсен (2830 очков), на втором месте американец Фабиано Каруана (2805), на третьем — его соотечественник Хикару Накамура (2794). Лучший из россиян Ян Непомнящий расположился на четвертой строчке (2770), действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь (2762) — на седьмой.

В женском рейтинге лидирует китаянка Хоу Ифань (2632), россиянка Александра Горячкина (2545) идет на четвертой строчке.