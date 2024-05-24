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Карякин ответил ФШР на слова о его не оптимальной форме для Игр БРИКС

Шахматист Карякин: ФШР придумала причину, чтобы не звать меня на Игры БРИКС
Гроссмейстер заявил, что был готов выступать на турнире в Казани за национальную сборную, но Федерация шахмат России придумала причины, чтобы его туда не звать
Сергей Карякин
Сергей Карякин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Гроссмейстер Сергей Карякин написал в своем телеграм-канале, что был готов выступить в составе национальной команды на предстоящих Играх БРИКС, но Федерация шахмат России (ФШР) придумала причину, чтобы его не звать.

Накануне исполнительный директор ФШР Александр Ткачев заявил «Матч ТВ», что Карякин находится далеко не в оптимальной спортивной форме, из‑за чего в состав сборной на Игры БРИКС были вызваны более достойные кандидаты.

«У ФШР задача номер один — чтобы я не играл, задача номер два — выставить меня в неприглядном свете! <...> Играть я хочу и готов! Но, конечно, нужно придумать причину, чтобы меня не позвать! Не найдя ничего лучшего, теперь говорят, что я якобы нахожусь не в оптимальной форме. А судьи кто?» — написал Карякин.

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Сергей Карякин

За сборную России на Играх БРИКС сыграют Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно и Валентина Гунина. «Давайте посмотрим на Есипенко, который только что завершил в Шардже один из худших турниров в своей жизни, потеряв 26 пунктов рейтинга! Это оптимальная форма?! Где эти критерии и кто их устанавливает?» — задался вопросом Карякин.

Гроссмейстер с иронией предположил, что «задача от начальства, заключающаяся в том, чтобы не брать Карякина в команду любой ценой, должна быть реализована вне зависимости от таких пустяков».

В конце прошлого года Карякин отказался играть за сборную в турнире стран ШОС. Шахматист тогда говорил, что ФШР пригласила его в самый последний момент, когда уже был подписан контракт на участие в те же даты в другом турнире, а затем пыталась выставить в неприглядном свете.

Карякин сейчас занимает 12-е место в рейтинге FIDE. Еще с прошлого года он отказался участвовать в соревнованиях FIDE под нейтральным флагом или ездить на турниры в недружественных странах.

Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани.

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