 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Уехавшие в США российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде

Уехавшие в США российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Сергея Бида, Виолетты Бида и Константина Лоханова не оказалось в олимпийском составе сборной США
Сергей Бида
Сергей Бида (Фото: Elsa / Getty Images)

Фехтовальщики Сергей Бида, Виолетта Бида и Константин Лоханов не вошли в состав сборной США на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщили в Федерации фехтования США.

«Эти фехтовальщики не будут выступать за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — сообщили в федерации.

В январе USA Today сообщал, что Бида, его супруга и Лоханов намерены получить гражданство США, а Бида хотел бы выступить на предстоящих Олимпийских играх. О том, получили ли они в итоге гражданство, с тех пор не сообщалось.

Российские фехтовальщики пропустят Олимпиаду в Париже
Спорт
Двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова

Спортсмены с 2022 года живут в США. В конце прошлого года Биду и его супругу объявило в розыск МВД. Глава комитета Госдумы по информационной политике, IТ и связи, бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн говорил, что уголовное дело в отношении фехтовальщиков возбуждено по ст. 337 УК (самовольное оставление части; максимальное наказание по статье — до десяти лет лишения свободы).

До отъезда Сергей Бида числился в «Динамо» и имеет звание прапорщика Росгвардии, Виолетта Бида была действующей военнослужащей Минобороны в ЦСКА.

Бида выиграл серебро командного турнира в Токио, также на его счету две медали чемпионатов мира и три победы на чемпионатах Европы. Виолетта Бида — вице-чемпионка мира и Европы 2019 года в командных соревнованиях. Лоханов — четырехкратный чемпион мира среди юниоров, бывший супруг дочери главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, Софии, двукратной олимпийской чемпионки Токио.

Во Франции цитатой Сталина объяснили отказ пригласить Россию в Нормандию

Кадыров предложил подписчикам угадать, что ему говорит на видео Путин

Сервисы проката самокатов увеличили штрафы за нарушения. Подробности

Два российских пассажирских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии

Президент X5 Group фразой «петухи есть, а рук нет» объяснила рост цен на яйца

Зеленский заподозрил США в желании за спиной начать переговоры с Россией

Названы 5 основных категорий покупателей вина

В Роскачестве назвали марки мороженого, произведенные с нарушениями

Минфин предложил изменить налог на недвижимость. Сколько придется платить

Безалкогольное вино: альтернатива или нет

Топ-9 перспективных акций российского рынка. Подборка от SberCIB

«Не стоит полагаться на прогнозы ЦБ». 2 альтернативных сценария по ставке

Чем отличается элитное вино от обычного. Список нюансов

Можно ли пить вино в жару. Советы экспертов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фехтование Олимпиада-2024 Сергей Бида Виолетта Бида (Храпина)
Материалы по теме
Вяльбе назвала предателями уехавших в США российских фехтовальщиков
Спорт
МВД объявило в розыск уехавшую в США пару фехтовальщиков
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 97,13 (+0,24) Инвестиции, 30 мая, 17:38 Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 89,79 (+0,53) Инвестиции, 30 мая, 17:38
ФХР оспорила в CAS решение международной федерации по делу Федотова Спорт, 14:28
Песков рассказал об оставшихся в меньшинстве в Кремле курильщиках Общество, 14:22
«Аэрофлот» отчитался о ₽1,1 млрд прибыли в первом квартале 2024 года Отрасли, 14:20
Через 50 лет ИИ может стать нашим злейшим врагом: как этому помешать Pro, 14:20
Какие инструменты помогут анализировать продажи в e-commerce РБК и Яндекс, 14:13
Зеленский назвал нереалистичными переговоры с Россией Политика, 14:12
Хуситы заявили об ударе по атомному авианосцу «Дуайт Эйзенхауэр» Политика, 14:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский сообщил о «сильном» соглашении по безопасности со Швецией Политика, 14:07
Как выглядит мобильное убежище МЧС от ядерного и химического оружия Общество, 14:04
Необычные места в Москве, где можно интересно провести лето РБК и ГАЛС, 13:59
Быстрый рост и цена репутации: что происходит на рынке email-сервисов РФ Pro, 13:56
Балицкий сообщил об атаке дрона на подстанцию во время ее ремонта Политика, 13:53
Россия вернула 75 военнослужащих в рамках обмена с Украиной Политика, 13:50
Вторая ракетка России вылетела с «Ролан Гаррос» Спорт, 13:49