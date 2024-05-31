Уехавшие в США российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде в Париже

Уехавшие в США российские фехтовальщики не выступят на Олимпиаде

Сергея Бида, Виолетты Бида и Константина Лоханова не оказалось в олимпийском составе сборной США

Сергей Бида (Фото: Elsa / Getty Images)

Фехтовальщики Сергей Бида, Виолетта Бида и Константин Лоханов не вошли в состав сборной США на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщили в Федерации фехтования США.

«Эти фехтовальщики не будут выступать за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — сообщили в федерации.

В январе USA Today сообщал, что Бида, его супруга и Лоханов намерены получить гражданство США, а Бида хотел бы выступить на предстоящих Олимпийских играх. О том, получили ли они в итоге гражданство, с тех пор не сообщалось.

Спортсмены с 2022 года живут в США. В конце прошлого года Биду и его супругу объявило в розыск МВД. Глава комитета Госдумы по информационной политике, IТ и связи, бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн говорил, что уголовное дело в отношении фехтовальщиков возбуждено по ст. 337 УК (самовольное оставление части; максимальное наказание по статье — до десяти лет лишения свободы).

До отъезда Сергей Бида числился в «Динамо» и имеет звание прапорщика Росгвардии, Виолетта Бида была действующей военнослужащей Минобороны в ЦСКА.

Бида выиграл серебро командного турнира в Токио, также на его счету две медали чемпионатов мира и три победы на чемпионатах Европы. Виолетта Бида — вице-чемпионка мира и Европы 2019 года в командных соревнованиях. Лоханов — четырехкратный чемпион мира среди юниоров, бывший супруг дочери главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, Софии, двукратной олимпийской чемпионки Токио.