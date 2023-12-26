МВД объявило в розыск уехавшую в США пару фехтовальщиков

МВД объявило в розыск уехавших в США фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида

По какой статье УК разыскиваются шпажисты, не уточняется. Сергей Бида является серебряным призером Олимпиады в Токио в командном турнире, его супруга Виолетта — серебряный призер ЧМ-2019. В США они переехали в этом году

Сергей Бида (Фото: EPA / ТАСС)

МВД объявило в розыск титулованных российских фехтовальщиков Сергея Биду и его супругу Виолетту, следует из базы данных ведомства.

По какой статье Уголовного кодекса России разыскиваются шпажисты, в карточке не уточняется.

Сергей Бида — серебряный призер Олимпиады в Токио в командном турнире. Вместе с женой, призером чемпионатов мира и Европы-2019 в командах Виолеттой (в девичестве — Храпиной), в этом году они переехали в США и сейчас живут в Калифорнии.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.

До отъезда Сергей Бида числился в «Динамо» и имеет звание прапорщика Росгвардии, Виолетта Бида была действующей военнослужащей Минобороны в ЦСКА.

Первым на появление спортсменов в базе МВД внимание обратило издание «Медиазона» (внесено в реестр СМИ-иноагентов).

В начале июня было объявлено, что Сергей Бида, четырехкратный чемпион мира среди юниоров и участник Олимпиады-2020 Константин Лоханов и Олег Кныш получили разрешение выступать на соревнованиях в США. Среди критериев допуска значилось заявление спортсменов, что они не поддерживают боевые действия на Украине.

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В июле в Федерации фехтования России сообщили об увольнении Александра Глазунова с должности старшего тренера сборной России по шпаге «по причине бегства его спортсменов в США» без согласия российской стороны.

Лоханов ранее был мужем олимпийской чемпионки и дочери президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова Софии.