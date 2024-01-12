Объявленный в розыск российский олимпиец захотел выступить за сборную США

Олимпийский комитет и национальная федерация фехтования США для ускорения процесса получения американского гражданства Сергеем и Виолеттой Бида направили письма в конгресс

Сергей Бида (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Обладатель серебряной медали Олимпиады в Токио российский фехтовальщик Сергей Бида намерен получить гражданство США и выступить на предстоящих Играх в Париже, сообщает издание USA Today.

«Мы готовы», — сказала жена спортсмена Виолетта Бида, серебряный призер чемпионатов мира и Европы по фехтованию, о возможности представлять США.

Олимпийский комитет и национальная федерация фехтования США для ускорения процесса получения гражданства Сергеем и Виолеттой Бида направили письма в конгресс, уточняет издание. Джек Винер, адвокат россиян, отметил, что, чтобы фехтовальщики стали американскими гражданами к началу Олимпийских игр (26 июля), сенат и палата представителей должны будут принять закон, предоставляющий спортсменам гражданство США, после чего документ должен подписать президент Джо Байден.

Генеральный директор национальной федерации фехтования Фил Эндрюс в своем письме также указал еще одного российского фехтовальщика — Константина Лоханова, бывшего зятя главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Тот также проживает в США, как и супруги Бида.

«Все трое пошли на существенные жертвы, — написал Эндрюс. — Они подвергли свою жизнь риску, чтобы иметь возможность представлять нашу нацию и нас. Прошу вас приложить все усилия, чтобы поддержать их в чрезвычайных обстоятельствах».

Глава федерации также отметил, что получение документов необходимо для возможного дальнейшего выступления за сборную США на Олимпийских играх в Париже.

В конце прошлого года Биду и его супругу-шпажистку Виолетту (в девичестве Храпину) объявило в розыск МВД, не уточнив, по какой статье. Фехтовальщики в этом году уехали в США. Перед отъездом Бида числился в Росгвардии и «Динамо», а его жена — военнослужащей Минобороны в ЦСКА.

Мать Биды рассказала, что перед отъездом в США тот несколько раз пытался уволиться из Росгвардии, но получал отказ. Позже председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что супруги сознательно сбежали из России, а слова их родных, что спортсменов не хотели увольнять с военной службы, несостоятельны.

Он добавил, что супруги являлись действующими военнослужащими Росгвардии (Сергей — лейтенант, Виолетта — прапорщик), а значит совершили воинское преступление. По словам Хинштейна, уголовное дело в отношении фехтовальщиков возбуждено по ст. 337 УК (самовольное оставление части).