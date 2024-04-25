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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Российские фехтовальщики пропустят Олимпиаду в Париже

Российские фехтовальщики не поехали на последний отбор и пропустят Олимпиаду
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Олимпиада-2024 в Париже
Российские спортсмены не поехали на последний отбор в Люксембург. Глава федерации Ильгар Мамедов заявил, что там разыгрывается только шесть лицензий и он против того, чтобы одни ехали в Париж, а другие вынужденно остались дома
Двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова
Двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова (Фото: Elsa / Getty Images)

Спортсмены сборной России по фехтованию не заявились на последний отборочный турнир к Олимпиаде и не поедут в Париж, сообщает AFP.

Последние шесть лицензий будут разыграны на турнире в Люксембурге в ближайшие выходные.

Глава Европейской конфедерации фехтования Джорджио Скарсо сообщил, что ни россияне, ни белорусы на турнир не приехали и официальных писем с объяснениями не присылали.

«Не заявились, потому что вместо 24 лицензий можно взять только шесть. Разве это справедливо? Мы на двух Олимпиадах подряд брали максимальное количество лицензий, в отличие от всех других иностранных федераций. Максимум был только у нас. И как объяснить всем спортсменам, которые не могут участвовать в квалификации? Что, посидите дома?» — заявил «Советскому спорту» президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

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Олимпийский турнир с участием 212 фехтовальщиков пройдет на Олимпиаде с 27 июля по 4 августа, будет разыграно 12 комплектов наград в индивидуальных и командных соревнованиях по шпаге, рапире и сабле.

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Фото:Global Look Press

На Играх в Токио россияне выиграли больше всех медалей в фехтовании — три золота, четыре серебра и одну бронзу.

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Анна Сатдинова
фехтование Олимпиада-2024
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