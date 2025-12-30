Карлсен получил «технарь» на ЧМ по блицу после того, как сбил фигуры
Норвежскому шахматисту Магнусу Карлсену присудили техническое поражение в партии 14-го тура чемпионата мира по блицу в Дохе против армянина Айка Мартиросяна.
Карлсен рукой непреднамеренно сбил несколько фигур с доски и, не успев их вернуть на место, нажал на часы контроля времени. Делегаты турнира, руководствуясь правилами, зафиксировали поражение норвежского гроссмейстера.
16-й чемпион мира по классическим шахматам, который выиграл три последних чемпионата мира по блицу, набрал 11 очков в 16 турах и занимает десятое место в турнирной таблице.
Накануне после поражения от индийского гроссмейстера Арджуна Эригаиси Карлсен со всей силы ударил по столу и стремительно покинул игровой зал. Двумя днями ранее он оттолкнул камеру оператора после проигрыша россиянину Владиславу Артемьеву на чемпионате мира по рапиду.
Ранее норвежец стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду) в Дохе. Турнир по рапиду он выиграл в шестой раз в карьере.
