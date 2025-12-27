 Перейти к основному контенту
Реклама
Спорт⁠,
0

Карлсен оттолкнул камеру оператора после поражения от россиянина на ЧМ

Карлсен оттолкнул камеру оператора после поражения от Артемьева на ЧМ по рапиду
Норвежский гроссмейстер не сдержал эмоций, когда покидал игровой зал, рукой оттолкнув камеру, когда к нему приблизился оператор
Магнус Карлсен
Магнус Карлсен (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Норвежец Магнус Карлсен не сдержал эмоций после поражения от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду), который проходит в Дохе (Катар).

16-й чемпион мира по классическим шахматам уступил Артемьеву в седьмом туре. Россиянин набрал 6,5 очка и укрепился в единоличных лидерах турнира. На счету Карлсена 5 очков.

После поражения норвежец быстро покинул игровой зал, а по пути рукой оттолкнул камеру, когда к нему приблизился оператор. Видео с этим моментом опубликовано в аккаунте Международной шахматной федерации (FIDE) в соцсети X.

В чемпионате мира по рапиду и блицу принимают участие 47 российских шахматистов. Общий призовой фонд — €1 млн. В прошлом году ЧМ по рапиду выиграл россиянин Володар Мурзин, по блицу — Карлсен.

Авторы
Теги
Иван Витченко
шахматы Магнус Карлсен Владислав Артемьев
