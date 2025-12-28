Карлсен в шестой раз выиграл ЧМ по рапиду, Артемьев стал вторым
Норвежец Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду), который завершился в Дохе.
Карлсен набрал 10,5 очка.
В седьмом туре накануне норвежец уступил россиянину Владиславу Артемьеву, после чего выиграл пять партий подряд, а в финальной разошелся миром с нидерландским гроссмейстером Анишем Гири и обеспечил себе титул.
Артемьев занял второе место (9,5 очка).
В прошлом году турнир выиграл россиянин Володар Мурзин, которому было 18 лет. В тройку призеров также вошли Александр Грищук (серебро) и Ян Непомнящий (бронза), Карлсена тогда дисквалифицировали за нарушение дресс-кода.
Карлсен — 16-й чемпион мира по классическим шахматам, в 2022-м отказался защищать титул против Непомнящего.
Чемпионат мира по рапиду норвежец выиграл в шестой раз в карьере.
29 и 30 декабря в Дохе пройдет чемпионат мира по блицу.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах