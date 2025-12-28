Карлсен в шестой раз выиграл ЧМ по быстрым шахматам, Артемьев стал вторым

Карлсен в шестой раз выиграл ЧМ по рапиду, Артемьев стал вторым

Норвежец проиграл на турнире Артемьеву, но потом взял пять партий подряд и в концовке сыграл вничью с Гири. В прошлом году Карлсена сняли с турнира за нарушение дресс-кода, а чемпионом стал россиянин Мурзин

Магнус Карлсен (Фото: Seshadri Sukumar / IMAGO / Global Look Press)

Норвежец Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду), который завершился в Дохе.

Карлсен набрал 10,5 очка.

В седьмом туре накануне норвежец уступил россиянину Владиславу Артемьеву, после чего выиграл пять партий подряд, а в финальной разошелся миром с нидерландским гроссмейстером Анишем Гири и обеспечил себе титул.

Артемьев занял второе место (9,5 очка).

В прошлом году турнир выиграл россиянин Володар Мурзин, которому было 18 лет. В тройку призеров также вошли Александр Грищук (серебро) и Ян Непомнящий (бронза), Карлсена тогда дисквалифицировали за нарушение дресс-кода.

Карлсен — 16-й чемпион мира по классическим шахматам, в 2022-м отказался защищать титул против Непомнящего.

Чемпионат мира по рапиду норвежец выиграл в шестой раз в карьере.

29 и 30 декабря в Дохе пройдет чемпионат мира по блицу.