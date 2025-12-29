Карлсен ударил кулаком по столу после неожиданного проигрыша на ЧМ
Норвежский шахматист Магнус Карлсен на чемпионате мира по блицу в Дохе эмоционально отреагировал на поражение от индийца Арджуна Эригайси, ударив по столу.
В девятом туре, играя белыми, Карлсен уронил на пол одну из фигур, потянулся за ней и не успел нажать на часы, чтобы остановить время.
Проиграв, норвежец ударил по столу. В этот момент мимо проходил российский гроссмейстер Александр Грищук, который отшатнулся от стола.
Карлсен признал проигрыш и пожал руку сопернику.
Эригайси, Фабиано Каруана и Максим Вашье-Лаграв являются промежуточными лидерами после первого игрового дня (по десять очков).
Ранее в Дохе Карлсен эмоционально отреагировал на проигрыш россиянину Владиславу Артемьеву в турнире по рапиду — покидая зал, он оттолкнул видеокамеру. В итоге Карлсен выиграл турнир (в шестой раз в карьере).
В 2024-м норвежца сняли с турнира по рапиду из-за нарушения дресс-кода (он отказался сменить джинсы на брюки), а в турнире по блицу он разделил победу с россиянином Яном Непомнящим.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах