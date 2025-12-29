Карлсен ударил по столу после проигрыша индийцу на ЧМ по блицу

Карлсен ударил кулаком по столу после неожиданного проигрыша на ЧМ

Норвежец уронил фигуру и не успел нажать на часы, проиграв в партии турнира по блицу с индийцем Арджуном Эригайси

Магнус Карлсен (Фото: Seshadri Sukumar / IMAGO / Global Look Press)

Норвежский шахматист Магнус Карлсен на чемпионате мира по блицу в Дохе эмоционально отреагировал на поражение от индийца Арджуна Эригайси, ударив по столу.

В девятом туре, играя белыми, Карлсен уронил на пол одну из фигур, потянулся за ней и не успел нажать на часы, чтобы остановить время.

Проиграв, норвежец ударил по столу. В этот момент мимо проходил российский гроссмейстер Александр Грищук, который отшатнулся от стола.

Карлсен признал проигрыш и пожал руку сопернику.

Эригайси, Фабиано Каруана и Максим Вашье-Лаграв являются промежуточными лидерами после первого игрового дня (по десять очков).

Ранее в Дохе Карлсен эмоционально отреагировал на проигрыш россиянину Владиславу Артемьеву в турнире по рапиду — покидая зал, он оттолкнул видеокамеру. В итоге Карлсен выиграл турнир (в шестой раз в карьере).

В 2024-м норвежца сняли с турнира по рапиду из-за нарушения дресс-кода (он отказался сменить джинсы на брюки), а в турнире по блицу он разделил победу с россиянином Яном Непомнящим.