Рублев и Хачанов вышли в четвертьфинал турнира в Гонконге в парах
Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов стартовали с победы на турнире в Гонконге в парном разряде.
В 1/8 финала российский дуэт обыграл пару Джи-Сун Нам / Коулман Вонг (Южная Корея / Гонконг) cо счетом 6:1, 6:4.
За выход в полуфинал Рублев и Хачанов сыграют с индийцем
Юки Бхамбри и французом Альбано Оливетти.
В одиночном турнире Рублев и Хачанов начнут выступление в Гонконге со второго круга. Соперником Рублева будет венгр Фабиан Марожан, Хачанов сыграет с японцем Кэем Нисикори или канадским теннисистом Денисом Шаповаловым.
Рублев является действующим чемпионом турнира в Гонконге в одиночном разряде.
Призовой фонд турнира превышает $760 тыс.
В 2023 году Рублев и Хачанов стали любимым дуэтом болельщиков в ATP.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов