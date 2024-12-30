Рублев и Хачанов вышли в четвертьфинал турнира в Гонконге в парном разряде

Рублев и Хачанов вышли в четвертьфинал турнира в Гонконге в парах

Россияне в двух сетах обыграли соперников из Южной Кореи и Гонконга — 6:1, 6:4

Карен Хачанов и Андрей Рублев (Фото: Andrea Rosito / imago / Global Look Press)

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов стартовали с победы на турнире в Гонконге в парном разряде.

В 1/8 финала российский дуэт обыграл пару Джи-Сун Нам / Коулман Вонг (Южная Корея / Гонконг) cо счетом 6:1, 6:4.

За выход в полуфинал Рублев и Хачанов сыграют с индийцем

Юки Бхамбри и французом Альбано Оливетти.

В одиночном турнире Рублев и Хачанов начнут выступление в Гонконге со второго круга. Соперником Рублева будет венгр Фабиан Марожан, Хачанов сыграет с японцем Кэем Нисикори или канадским теннисистом Денисом Шаповаловым.

Рублев является действующим чемпионом турнира в Гонконге в одиночном разряде.

Призовой фонд турнира превышает $760 тыс.

В 2023 году Рублев и Хачанов стали любимым дуэтом болельщиков в ATP.