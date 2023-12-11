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Рублев и Хачанов стали любимым дуэтом болельщиков в 2023 году

ATP Awards: болельщики назвали Рублева и Хачанова любимым дуэтом года
Вторая и третья ракетки России в этом году успешно сыграли в парном разряде на двух «Мастерсах» — победили на турнире в Мадриде и дошли до полуфинала в Пекине
Карен Хачанов и Андрей Рублев (слева направо)
Карен Хачанов и Андрей Рублев (слева направо) (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов стали лучшим дуэтом 2023 года по версии болельщиков. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Российский дуэт в мае победил на турнире серии «Мастерс» в Мадриде и дошел до полуфинала в Пекине.

В одиночном разряде россияне провели два матча между собой в этом сезоне: на «Мастерсе» в Монте-Карло победил Рублев, а три недели спустя в Мадриде выиграл Хачанов.

«Я просто хочу сказать вам большое спасибо, ребята, за то, что вы проголосовали за меня и Карена, — заявил Рублев. — Для нас это очень много значит».

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Рублев занимает пятое место в мировом рейтинге и выиграл в 2023 году два турнира в одиночном разряде.

У Хачанова 15-е место, он пропустил часть сезона из-за травмы и выиграл на турнире в китайском Чжухае первый трофей ATP за пять лет.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Карен Хачанов Андрей Рублев

Пространство выбора

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Читать

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