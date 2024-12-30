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Российский теннисист проиграл на старте турнира в Гонконге

Марожан победил Сафиуллина и стал соперником Рублева на турнире в Гонконге
Роман Сафиуллин проиграл в двух сетах венгру Марожану, который за выход в четвертьфинал сыграет с действующим чемпионом турнира Андреем Рублевым
Роман Сафиуллин
Роман Сафиуллин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл на старте турнира в Гонконге с призовым фондом $766 тыс.

Россиянин, занимающий 60-е место в мировом рейтинге, за полтора часа уступил венгру Фабиану Марожану (58-й) со счетом 1:6, 6:7 (9:11).

Следующим соперником Марожана будет Андрей Рублев (8-й), который получил в Гонконге первый номер посева и начнет выступление со второго круга.

Также на турнире сыграет россиянин Карен Хачанов (19-й).

Победитель турнира в Гонконге получит 250 рейтинговых очков и более $100 тыс. призовых.

Действующим чемпионом турнира является Рублев.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис Роман Сафиуллин Андрей Рублев (теннисист) ATP Гонконг
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