Биатлонист Халили отыграл 20 позиций в пасьюте и взял серебро на Кубке России

Карим Халили отыграл 20 позиций в пасьюте и взял серебро на Кубке России

Победителем гонки преследования в Ханты-Мансийске стал Кирилл Бажин, серебро у Карима Халили, который на финише опередил Александра Корнева

Карим Халили (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Биатлонист Кирилл Бажин стал победителем гонки преследования на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске, второе место занял Карим Халили, который стартовал 22-м.

Бажин преодолел дистанцию 12,5 км без единого промаха за 34 минуты 47,5 секунды. Халили отстал от лидера на 23,1 секунды (без промахов).

Третьим стал Александр Корнев (+24 секунды; три промаха), который уступил Халили на финишной прямой.

У женщин пасьют выиграла Наталия Шевченко, она сделала один промах и преодолела 10 км за 30 минут 33,1 секунды.

Второй стала Елизавета Фролова (+37 секунд; четыре промаха), третьей — Виктория Метеля (+40; 3).

Второй этап Кубка России пройдет в Тюмени с 11 по 14 декабря.

Россияне отстранены от соревнований Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.