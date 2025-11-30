 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Фулхэм Манчестер Сити 1 4,7 x 4,2 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Тоттенхэм 1 1,7 x 4 2 4,6 Футбол Германия. Кубок Боруссия Дортмунд Байер 1 1,82 x 4,05 2 3,9 Футбол Италия. Кубок Ювентус Удинезе 1 1,38 x 4,8 2 8,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,35 x 5,2 2 8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,45 x 4,8 2 6,3 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,35 x 3,35 2 2,2 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,94 x 50 2 1,9 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

Карим Халили отыграл 20 позиций в пасьюте и взял серебро на Кубке России

Биатлонист Халили отыграл 20 позиций в пасьюте и взял серебро на Кубке России
Победителем гонки преследования в Ханты-Мансийске стал Кирилл Бажин, серебро у Карима Халили, который на финише опередил Александра Корнева
Карим Халили
Карим Халили (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Биатлонист Кирилл Бажин стал победителем гонки преследования на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске, второе место занял Карим Халили, который стартовал 22-м.

Бажин преодолел дистанцию 12,5 км без единого промаха за 34 минуты 47,5 секунды. Халили отстал от лидера на 23,1 секунды (без промахов).

Третьим стал Александр Корнев (+24 секунды; три промаха), который уступил Халили на финишной прямой.

Белорус выиграл спринт на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске
Спорт
Антон Смольский

У женщин пасьют выиграла Наталия Шевченко, она сделала один промах и преодолела 10 км за 30 минут 33,1 секунды.

Второй стала Елизавета Фролова (+37 секунд; четыре промаха), третьей — Виктория Метеля (+40; 3).

Второй этап Кубка России пройдет в Тюмени с 11 по 14 декабря.

Россияне отстранены от соревнований Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Карим Халили Союз биатлонистов России Биатлон
Материалы по теме
Французские биатлонистки выиграли первую гонку нового сезона Кубка мира
Спорт
Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира
Спорт
Белоруска выиграла спринт на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 15:25 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 15:25
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Зеленский назначил экс-посла Украины в США Маркарову своим советником Политика, 15:33
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:11
БАДы, плацебо, антибиотики: почему доказательная медицина важна? 15:09
Лавров заявил, что Европа «самоустранила» себя от переговоров по Украине Политика, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Каллас назвала обоснованным беспокойство Бельгии из-за российских активов Политика, 15:04
Reuters узнал о шоке чиновников США из-за заявления Трампа о Венесуэле Политика, 15:04
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
МИД назвал атаку в Черном море попыткой срыва переговоров Политика, 14:54
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Президент Польши отменил встречу с Орбаном из-за его визита в Москву Политика, 14:36
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 146 Общество, 14:32