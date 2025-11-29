 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Белорус выиграл спринт на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске

Белорус Смольский выиграл спринт на Кубке России по биатлону в Ханты-Мансийске
Тройку призеров составили Антон Смольский, а также россияне Александр Поварницын и Антон Бабиков
Антон Смольский
Антон Смольский (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Белорусский биатлонист Антон Смольский показал лучший результат в спринте на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

Смольский преодолел дистанцию 10 км за 26 минут 55,6 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

Вторым стал россиянин Александр Поварницын, который уступил победителю 2,8 секунды (без промахов).

Бронзу взял еще один россиянин Антон Бабиков, у него также не было промахов (отставание 23,9 секунды).

Мужской спринт должен был пройти еще 28 ноября, но его перенесли из-за сильных морозов.

30 ноября состоятся гонки преследования у мужчин и женщин.

Первый этап Кубка России стартовал 27 ноября женским спринтом, победу одержала белоруска Анна Сола.

Россияне и белорусы были отстранены от соревнований Международного союза биатлонистов (IBU) с 2022 года.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Союз биатлонистов России
