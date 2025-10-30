Экс-тренер «Зенита» возглавил «Ювентус»
Лучано Спаллетти стал новым главным тренером «Ювентуса», сообщила пресс-служба туринского клуба.
Контракт рассчитан до конца сезона.
27 октября «Ювентус» после трех проигрышей подряд уволил Игора Тудора.
Туринский клуб идет седьмым в турнирной таблице Серии А. 1 ноября у команды матч с «Кремонезе», а 4 ноября — со «Спортингом» в Лиге чемпионов.
Последним местом работы Спаллетти была сборная Италии, откуда он ушел в июне.
Спаллетти был главным тренером «Зенита» с 2009 по 2014 год. Дважды выиграл чемпионат России, по одному разу — Кубок и Суперкубок страны.
В Италии он в разные годы возглавлял «Удинезе», «Рому», «Интер», «Наполи» (выиграл чемпионат в 2023 году) и другие команды.
