Экс-тренер «Зенита» объявил об отставке из сборной Италии

Спаллетти возглавлял сборную Италии с лета 2023 года. Он проиграл с командой в 1/8 финала Евро и неудачно стартовал в отборе ЧМ-2026

Лучано Спаллетти (Фото: Alessandro Sabattini / Getty Images)

Лучано Спаллетти сообщил на пресс-конференции, что покинет пост главного тренера сборной Италии после матча с командой Молдавии 9 июня. Слова тренера приводит Sky Sport Italia.

Спаллетти рассказал, что узнал о решении уволить его от главы Федерации футбола Италии Габриэле Гравины. По его словам, он хотел бы остаться в сборной.

На вопрос о том, что больше всего расстроило его в работе со сборной, Спаллетти ответил, что так и не смог добиться от команды желаемого уровня игры.

Спаллетти возглавил сборную Италии в августе 2023 года. Команда неудачно выступила на Евро-2024, проиграв в 1/8 финала. В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года итальянцы стартовали 6 июня с разгромного поражения от Норвегии (0:3). Согласно данным Trasfermarkt, из 23 матчей во главе команды Спаллетти выиграл 11.

Спаллетти был главным тренером «Зенита» с 2009 по 2014 год. Дважды выиграл чемпионат России, по одному разу — Кубок и Суперкубок страны.